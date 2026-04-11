Un suspiro cósmico en Saladillo: la historia del sanador que no quiso ser dueño de nada

El viento sopla sin un rumbo fijo en las cercanías de Saladillo. Recorre inmensidades en un suspiro cósmico que graba las voces del monte y los cerros, resguardando un secreto místico que muy pocos saben leer. Allí, en un paraje llamado Las Chacritas, a unos 60 kilómetros de San Luis, una llave invisible parece abrir las riendas de un saber revelador que, durante décadas, iluminó la vida de miles a través del servicio indeclinable de un solo hombre: Tomás Pérez.



Oriundo de España, según cuentan sus descendientes, Pérez llegó a tierras puntanas en los tiempos convulsos de la Primera Guerra Mundial. Se estableció en la soledad del campo, donde el aroma a tomillo y peperina se mezclaba con el canto de los zorzales. Allí comenzó a forjarse la leyenda del "curandero de Saladillo", un hombre al que se podría encuadrar como un alquimista en el sentido más profundo de la palabra, y cuya figura hoy, a más de cincuenta años de su muerte en 1974, resuena en un eco celestial de hazañas y reminiscencias.



Un renombre que desafió al tiempo



En una época donde la viralidad no dependía de algoritmos sino del boca a boca, la fama de don Tomás trascendió fronteras. Según el testimonio de sus nietos, quienes mantienen viva su memoria, al paraje llegaban personas desde las más diversas latitudes. Familias tradicionales de San Luis y viajeros de incontables distancias acudían a él en busca de una respuesta física, psíquica o álmica.



Sus alcances eran, para muchos, impensados. Los relatos de la época aseguran que Pérez no solo trataba malestares simples, sino también afecciones complejas y "limpiezas espirituales" en animales y campos. Incluso, su "bravura espiritual" lo llevaba a realizar liberaciones exorcísticas. Para sus destrezas, utilizaba su fe, remedios caseros (cuando lo creía conveniente) y una profunda conexión con lo que muchos consideran un don sobrenatural.



La riqueza de la austeridad



Uno de los rasgos que más definen la figura de Pérez fue su desapego absoluto por lo material. Se cuenta que, al encontrar alivio a sus sufrimientos, muchos de sus pacientes intentaron retribuirle con propiedades y grandes sumas de dinero. Sin embargo, Tomás tenía claro que su propósito "en este lado del sol" era el servicio puro.



Nunca aceptó nada a su favor. Subsistió en una humilde morada en medio del campo y murió en la misma austeridad en la que vivió, dejando como única herencia el recuerdo de su inmenso humanismo, reflejo de un bien poco comprensible para los valores de este mundo.



Contradicción coherente



La historia de don Tomás no está exenta de tensiones. Cada año, rezaba con devoción una novena a San Roque, a quien invocaba en sus curaciones. Esta práctica lo situaba en una suerte de frontera religiosa: mientras la Iglesia Católica suele mirar con recelo estos fenómenos, separando la fe institucional de las curaciones milagrosas populares, para sus seguidores esa forma de separar lo religioso de lo etéreo era una distinción limitante que no lograba advertir la sabiduría creadora del universo.



Hoy, el paraje donde se ubica la capilla del santo sigue siendo visitado por quienes buscan conectar con esa huella espiritual. Esta reseña no pretende enarbolar banderas de pseudociencia ni juzgar vivencias ajenas; simplemente pone sobre la mesa un hecho tan inexplicable como trascendental. La historia de Tomás Pérez es, en última instancia, un hecho sociológico y un camino espiritual que ha dejado una marca indeleble en la tierra y en el alma de San Luis. Dicho de otro modo, una vida que respiró puntanidad y aún hoy emana misticismo.

