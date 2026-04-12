Llovió fuerte en el norte de la provincia

Con registros superiores en algunos casos a los 20 milímetros, el norte provincial vivió un fin de semana muy lluvioso. La mayoría de las localidades de la franja superior de San Luis tuvieron precipitaciones, en algunos casos fuertes.

El paraje San Miguel, ubicado al pie de la sierra de los Comechingones, fue el sábado y en la madrugada del domingo el punto más lluvioso de la provincia, con 31 milímetros caídos. Lo siguieron San Martín, la Quebrada de las Higueritas, San Francisco del Monte de Oro y Merlo Alto, todos con marcas superiores a los 20 milímetros.

En Villa Larca, Santa Rosa, Concarán, Lafinur, El Amago, el Valle de Pancanta y Tilisarao también pasaron un sábado lluvioso, aunque los registros en esa zona tuvieron, en promedio, alrededor de los 15 milímetros.

Para el domingo se espera una jornada de buen tiempo, aunque algo ventoso, con cielo despejado aunque algunos nubarrones que podrían aparecer por la noche. La mínima será de 10 grados y la máxima rondará los 23.