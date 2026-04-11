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Infraestructura vial

Repudian el abandono de las rutas y exigen al Gobierno Nacional la reactivación de obras

El diputado nacional, Ernesto Alí, junto a otros legisladores, cuestionaron con dureza al Ministerio de Economía por utilizar la recaudación del impuesto a los combustibles en "timba financiera" mientras los caminos presentan un estado crítico.

Por redacción
| Hace 1 hora
Las rutas demandan acciones urgentes. Imagen ilustrativa. Foto: La Capital.

El diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí, alzó la voz para denunciar la preocupante situación de la infraestructura vial. A través de un duro descargo, el legislador señaló al Ministerio de Economía de la Nación como el responsable directo del deterioro de las calzadas, apuntando a la gestión central de priorizar el ahorro fiscal y la colocación de fondos en plazos fijos por sobre la seguridad y la producción de los argentinos.

 


Según detalló Alí, existe una contradicción alarmante entre la recaudación récord y la inversión ejecutada. Durante el año 2025, el impuesto a los combustibles generó ingresos superiores a los $4,8 billones, lo que representó un incremento del 92% respecto al periodo anterior. 

 


Sin embargo, el diputado advirtió que estos recursos, que por ley deberían destinarse al mantenimiento de caminos, están siendo desviados hacia instrumentos financieros. En sus palabras, no se trata únicamente de una cuestión de baches o fletes más caros, sino de una omisión grave que se traduce en siniestros viales evitables y la pérdida irreparable de vidas humanas.

 


La crítica del legislador no se limitó exclusivamente al ámbito nacional. Alí apuntó también contra la administración de la provincia de San Luis, calificando de "silencio cómplice" la postura del gobierno local ante la falta de transferencias. 

 


Para el diputado, el desinterés provincial se suma al abandono de la Nación, dejando a los puntanos en un estado de vulnerabilidad territorial que afecta directamente la competitividad de la producción regional y la integración de las localidades.

 


Ante este escenario, Alí, en conjunto con otros diputados nacionales entre los que destacan Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Gustavo Bordet y Kelly Olmos, presentó una intimación formal dirigida al ministro Luis Caputo. 

 


El pedido exige un informe detallado sobre el destino de los fondos y la normalización inmediata del envío de recursos para obras viales. Bajo la premisa de que la seguridad no se negocia, el legislador instó a la ciudadanía a visibilizar el estado de las rutas en sus zonas y aseguró que continuarán exigiendo transparencia para que el dinero de los trabajadores vuelva al pueblo en forma de infraestructura segura.
 

 

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