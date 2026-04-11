La dudosa muerte de un panadero y los reclamos de la familia

Muy enojados con la investigación judicial y policial sobre la muerte de José Luis López, la familia del panadero que fue encontrado sin vida en la granja La Amalia en enero de este año reforzará la protesta que cada tanto realiza en la puerta de Tribunales. Para la marcha del lunes pidieron más participación de la gente al llegar al tercer mes sin avances sustanciales.

En realidad, los pasos que dio hasta ahora la pesquisa apuntan a que el hombre se quitó la vida, una posiblidad que los familiares niegan de plano. “Al cuerpo lo encontró la familia y tenía signos de que había sido asesinado. La Policía tampoco colaboró en nada”, sostuvieron los allegados.

José Luis tenía 36 años, trabajaba como panadero en una renocida empresa de la ciudad y tenía una hija de dos años, una de las razones por las que sus allegados niegan que fuera capaz de quitarse la vida. La familia no solo cree inviable esa posibilidad, sino que asegura que el trabajador fue secuestrado, torturado y asesinado por delincuentes que querían robarle el sueldo.

De solo nombrar la posibilidad del sucidio, el círculo cercano al joven se enoja con la fiscal Debora Roy Gitto, a quien acusan de querer cerrar el caso como un suicidio. La funcionaria judicial basa su determinación en los informes de la autopsia y en la existencia de un mensaje enviado por López antes de su muerte con tono de despedida.

El cuerpo del trabajador fue descubierto por su propia familia el 16 de enero de este año y desde entonces “no nos han ayudado en nada”, aseguran los allegados, enojados porque la justicia no hace lugar al pedido de sus abogados.

Hace unos dos meses, los amigos de José Luis comenzaron con las marchas, por ahora solo integradas por el grupo más cercano. “Él era un chico joven, humilde, sin problemas con nadie, trabajador”, enumeraron y dijeron que la Policía actuó mal desde un primer momento.

“Nosotros estamos muy mal porque no sabemos la verdad, por eso hacemos las marchas, para que la gente sepa las cosas que pasan en San Luis”, sostuvo una fuente cercana a la familia.

Pese a que López fue encontrado en el campo colgado de un árbol, quienes lo encontraron vieron en su cuerpo numerosos golpes, moretones y “otras evidencias que acercamos a la Fiscalía, pero se lavaron las manos”.