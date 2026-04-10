Un incidente con “motopolicías” dejó como saldo un joven hospitalizado

La justicia provincial tendrá que “echar un manto de luz” y establecer responsabilidades, en un cruce de acusaciones que hay entre un vecino del barrio 292 Viviendas de San Luis y un grupo de motoristas de la Policía de San Luis. El resultado de este incidente fue que un joven de 33 años residente de esta barriada, fue hospitalizado por las fracturas y lesiones que le ocasionaron por la paliza que los uniformados le dieron en la vía pública.

“Brian Arévalo caminaba por la vía pública con su hijo de 1 año y cuatro meses. Al ver a unas motos patrullas que se desplazaban a alta velocidad, les pidió que disminuyeran la marcha. Debido a ese reclamo, los efectivos se bajaron, lo golpearon con furia y después, llegaron otros efectivos que se sumaron a la agresión”, detalló un allegado al vecino.

Fue tal la batería de golpes que sufrió mientras estaba en el piso que “lo desmayaron y hay varios testigos de todo lo ocurrido”, agregó la fuente.

El incidente sucedió el jueves a la noche, entre las manzanas 2 y 3 de la barriada situada en la zona oeste capitalina.

El relato policial

El informe que dio a conocer la vocería del Ministerio de Seguridad sostiene que todo comenzó por la actitud agresiva del joven. “Mientras realizaban un operativo comenzó a insultarlos. Cuando los motoristas intentaron identificarlo, el sujeto adoptó una actitud agresiva e intentó retirarse del lugar, pero fue interceptado. Durante el procedimiento golpeó a uno de los efectivos provocándole lesiones en el rostro”, indica el parte.

Sospecha de ocultamiento

Ante esta versión, la familia del joven y sus allegados entiende que han una maniobra de encubrimiento a los policías que se excedieron y golpearon con brutalidad al joven papá frente a su hijo. “Tras la paliza lo llevaron demorado a la Comisaria 6° y lo tuvieron indebidamente incomunicado. Le negaron hablar con sus padres y cuando una cuñada, que es médica, fue con un abogado, recién pudieron entrar en contacto con él. Ante las preocupantes heridas que le ocasionaron pidió que lo llevaran al Hospital Ramón Carrillo”, añadió la fuente.

En el nosocomio central le detectaron en la cabeza y rostro, además de múltiples contusiones. “Hay filmaciones, testigos y están los datos de las patentes de las motos. De ninguna manera se justifica la brutal agresión a un joven que es buena persona y querido en el barrio. Los policías actuaron contrario a derecho y la fiscal N° 5 Roy Gitto ya tiene conocimiento de lo acontecido. Una vez que se recupere Brian hará una denuncia penal”.