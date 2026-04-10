Por pedir coherencia para la reforma constitucional, “renunciaron” a un funcionario

Al director del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, Jorge Villegas, lo castigaron por acompañar las primeras críticas que empezaron a conocerse contra la reforma constitucional que impulsa el gobernador Claudio Poggi. Tras una publicación que hizo en sus redes, de inmediato a Villegas le pidieron la renuncia.

El dirigente y exitoso deportista expuso su mirada después de la opinión que hizo pública el exministro de Ciencia e Innovación Delfor Sergnese que de manera tajante señaló que es contradictorio “hablar de autolimitarse y al mismo tiempo lanzar la candidatura". También subrayó que “no corresponde descalificar a gobernadores o gestiones anteriores, que casualmente fueron las de mayor crecimiento de nuestra provincia” y en ese contexto exigió “memoria y respeto”.

Tras el posteo del dirigente de Todos Unidos, Villegas que pertenece al mismo espacio, sumó su visión ante la presentación del polémico proyecto del gobierno provincial.

“Podemos dialogar una reforma constitucional si es para mejorar San Luis entre todos los partidos que formamos la coalición de gobierno. Limitar mandatos a dos periodos es un avance, pero debe aplicarse con coherencia. Y para construir el futuro, no hace falta desvalorizar el pasado: el crecimiento de la provincia también es parte de nuestra historia”.

La posición de Villegas, como la de Delfor Sergnese, corrieron como reguero de pólvora en Terrazas del Portezuelo. En las primeras horas de la tarde, a través de portales que integran la red medios del oficialismo poggista, se divulgó el pedido de renuncia del gobernador Poggi a Jorge Villegas, como director del Centro de Alto Rendimiento Deportivo.