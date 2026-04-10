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Se descompensó

Muerte de un conductor en pleno centro de San Luis

Fue en la transitada esquina de 9 de Julio y San Martín, frente a la plaza Independencia. La víctima, de 48 años, se descompensó mientras conducía su automóvil.

Por redacción
| Hace 3 horas

Un movimiento inusual y dramático se vivió el viernes a las 11 de la mañana en la transitada esquina de San Martín y 9 de julio, en la plaza Independencia, por la muerte de un hombre que se descompensó mientras conducía su vehículo.

 

 

El conductor fue identificado como Pedro Gabriel Arenas, de 48 años.

 

 

El hecho llamó la atención de los transeúntes que iban por la calle, una zona muy transitada por la cercanía con Tribunales, escuelas y otros edificios administrativos. Al parecer, el hombre se descompensó mientras iba en su Chevrolet.

 

 

El conductor alcanzó a frenar el vehículo en la esquina y alguien que lo detectó llamó a la ambulancia, aunque los profesionales no pudieron hacer nada, pese a los intentos de reanimación.

 

 

 

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