Salió a bailar, se le cayó una bola de espejos y empezó una odisea hospitalaria

Una joven que el sábado a la madrugada fue a divertirse con amigos al boliche “In Disco” de Candelaria atraviesa desde ese día una situación traumática por las preocupantes lesiones que sufrió en la cabeza. Fue por el golpe y los cortes que le causó una bola de espejos con una cadena que se desprendió del techo del local.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana cuando la joven, de unos 30 años, estaba con unas amigas y amigos en la zona céntrica de la pista.

De acuerdo a la reconstrucción de lo ocurrido que hacen los ocasionales testigos, en un primer momento el grupo pensó que había sido golpeada por un balde de champagne, pero después advirtieron que había sido con la bola de vidrio. Cuando reaccionó, la llevaron al baño donde, tras algunas curaciones improvisadas que quisieron hacerle, les exigieron a los dueños del local que la llevaran al hospital.

Las mismas voces confiaron que, en el nosocomio de la localidad, la joven sufrió una serie de desatenciones. “En vez de hacerle una placa y derivarla de inmediato al Hospital Central ‘Ramón Carrillo’ por el delicado golpe y los cortes, el médico que la atendió le dio simplemente un analgésico y después la mandó a su casa”.

El sábado, al mediodía, por los insoportables dolores de cabeza volvió al hospital local, donde fue atendida por otro médico. Y no obstante que a través de una radiografía le detectaron una fisura cerebral, “le dijeron que como no tenía síntomas neurológicos no era necesario el traslado al ‘Ramón Carrillo’”.

El domingo, por sus propios medios, la joven se trasladó a San Luis y desde el Hospital del Norte la derivaron al ‘Ramón Carrillo’. Una tomografía confirmó la fisura, pero además le diagnosticaron un edema cerebral.

Uno de los amigos de la chica confió que en el hospital de San Luis le dijeron que “fue un episodio con un poco de suerte, porque las consecuencias del golpe podrían haber sido graves”.

Los allegados de la joven están muy molestos por dos motivos. Por un lado, por la deficiente atención que en un primer momento le dieron en el nosocomio de Candelaria. La segunda causa de bronca es la actitud de los dueños de “In Disco”, que como la chica decidió hacer la denuncia policial para tener un resguardo, “tras llevarla al hospital la abandonaron en la puerta de la comisaria” y no se ocuparon más de ella.

Además de la denuncia policial que, seguramente proseguirá en la justicia, la familia de la joven lesionada puso en conocimiento de lo sucedido al intendente municipal José Casas. “Queremos saber si el local tiene habilitación municipal y de los bomberos”, explicaron.