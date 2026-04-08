San Luis: una falla en la red cloacal generó fuertes olores y malestar

Durante las últimas horas, una situación de extrema incomodidad ha afectado a transeúntes y residentes de diversos sectores de la capital puntana. Un intenso y persistente aroma a efluentes cloacales ha invadido el ambiente, generando preocupación y malestar.



Si bien en un principio algunas versiones vecinales atribuían el problema a la actividad de un antiguo establecimiento ganadero de las afueras (que no está más), la realidad confirmó que el foco de la crisis se encuentra en el corazón de la infraestructura urbana de la ciudad.



El epicentro del inconveniente se localiza específicamente sobre la avenida Lafinur, en el tramo comprendido entre las calles 9 de Julio y Ayacucho. En dicho sector, el colapso de las redes subterráneas derivó en desbordes de líquidos que hicieron la circulación peatonal prácticamente imposible, no solo por la acumulación de agua servida en la calzada, sino principalmente por la intensidad de las emanaciones que tornaron el aire viciado y difícil de tolerar.

Los trabajos fueron intensos ante un drama que provocó serios inconvenientes. Foto: Municipalidad de San Luis.



Los testimonios de quienes transitan diariamente por el lugar coinciden en la gravedad del cuadro. Ramona Cejas, una vecina que circuló por la zona para realizar trámites personales, relató en diálogo con El Diario que en el pasaje ubicado detrás del edificio de avenida Lafinur, la situación era crítica, describiendo cómo los líquidos brotaban de las alcantarillas de manera constante.



Según su relato, el olor en el lugar se volvió insoportable, afectando de manera directa la calidad de vida de las familias y comerciantes que deben permanecer en las inmediaciones durante toda la jornada. Así como ella, otros vecinos repudiaron la situación.



Por su parte, la Municipalidad de San Luis, a través de la Dirección de SerBa, emitió un comunicado oficial detallando las acciones que se llevaron adelante. El organismo explicó que el operativo respondió a una obstrucción severa en el sistema, lo que provocó un desborde continuo que afectó la normal circulación por esta arteria fundamental de la capital.



Las cuadrillas municipales iniciaron el recambio de la cañería dañada y la construcción de nuevas cámaras de inspección.

