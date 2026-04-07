Allanamientos: profundizan la investigación por la muerte de Fernando Gil

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial comunicó que ordenó dos allanamientos en la ciudad de San Luis, a los fines de esclarecer las circunstancias de la muerte de Fernando Edilson Gil, que fue encontrado sin vida este lunes en una de las orillas del río San Luis, frente al Complejo Penitenciario Provincial.

"Estas medidas forman parte de una serie de diligencias orientadas a esclarecer las causas y el contexto en el que se produjo el fallecimiento de Fernando Edilson Gil", indicó prensa del Poder Judicial. Los procedimientos son encabezados por el Fiscal de Instrucción, Dr. Javier Amitrano, junto a la Fiscal Adjunta, Dra. Antonella Romagnoli.

El joven de 26 años salió de su casa el pasado jueves y su destino fue la casa de un amigo y compañero de trabajo que está muy cerca de donde fue hallado su cuerpo.

Sus familiares y amigos se manifestaron durante toda la jornada cerca de la vivienda donde Fernando se juntó, con su amigo, a ver el partido de Boca y a divertirse con los juegos electrónicos.

Lo único que informó la justicia es la realización de los allanamientos y todavía se mantiene el reserva el resultado de la autopsia y los análisis ordenados.