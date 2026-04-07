Entró a una casa y apareció muerto: la familia denuncia encubrimiento

Andrés Gil cuestionó a la Policía. Sospecha que no están investigando como corresponde la muerte de su hermano.Fuente: Conectados Megacable

“Fernando entró con vida a esa casa y salió muerto”. La frase retumba en la voz quebrada de su hermano, quien este martes volvió al lugar donde fue hallado el cuerpo del joven de 26 años, a la vera del río San Luis, cerca del complejo penitenciario provincial. Aunque aún no se conocen los resultados de la autopsia, la familia descarta de plano una muerte natural o accidental.

El hallazgo se produjo el lunes y, desde entonces, crece la tensión en la zona. Según reconstruyeron sus allegados, el jueves por la noche Fernando salió a ver el partido de Boca y se dirigió a la casa de un amigo y compañero de trabajo, un sitio habitual de encuentro donde solían jugar a la consola. “Entró con vida y salió muerto”, insistió su hermano Andrés, señalando directamente hacia la vivienda.

Visiblemente conmocionado y molesto, recorrió el sector en busca de cámaras de seguridad por sus propios medios. “Estoy seguro de que lo mataron acá adentro”, afirmó, y apuntó contra la Policía por la falta de avances. “No hacen absolutamente nada”, denunció, al tiempo que pidió la intervención de la ministra de Seguridad para esclarecer el caso.

Mientras tanto, el resultado de la autopsia será clave para determinar qué ocurrió en esas horas que aún permanecen envueltas en sombras. La familia exige respuestas y no descarta que se trate de un crimen seguido de encubrimiento.