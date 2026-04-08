Trombotto pende de un hilo: fuertes rumores de una "salida elegante" hacia el Senado

Los pasillos de Terrazas del Portezuelo suelen ser ecos de verdades que tardan en oficializarse, pero hoy el rumor suena con una fuerza ensordecedora: la continuidad de Federico Trombotto al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo tiene fecha de vencimiento.



Según trascendió, en una reciente reunión de la "mesa chica" liderada por Claudio Poggi, se habría analizado la necesidad de una salida estratégica para el funcionario, quien actualmente se encuentra en uso de licencia como senador por el departamento San Martín.



La solución que baraja el entorno del Gobernador no es una destitución fulminante, sino una "salida elegante": que Trombotto renuncie al Gabinete y retome su banca en la Legislatura provincial.



De la confianza pública al cerco judicial



La situación representa un giro drástico respecto a diciembre de 2025. En aquel entonces, durante un acto de entrega de créditos a PyMEs, fue el propio Poggi quien le pidió públicamente a Trombotto que no asumiera en el Senado y continuara en el Ministerio.



"Que sigas trabajando en Desarrollo Productivo", fue la orden del mandatario, depositando en él una confianza que hoy parece haberse resquebrajado ante el avance de las causas judiciales.



Aquel hombre de gestión, que cultiva un perfil de "ejecutor de ideas" y referente de extrema confianza en el riñón de Avanzar, se encuentra hoy acorralado por expedientes que distan mucho de la eficiencia administrativa que solía pregonar.



El fantasma de "El Caburé"



El principal lastre de Trombotto es la causa "El Caburé". La Justicia investiga la desaparición de una cosecha de maíz valuada en 2 millones de dólares, la cual habría sido comercializada de forma irregular tras una intervención estatal.



La querella sostiene que Trombotto no fue un observador pasivo, sino el artífice de un convenio diseñado para "la desaparición" del cereal de sus dueños originales.



Las pruebas que complican su situación procesal incluyen registros donde el ministro admite la existencia del grano y empuja la voluntad oficial de avanzar con la cosecha. En los tribunales de Villa Mercedes, se habla de una "ingeniería" para convertir un acto administrativo en un beneficio económico espurio. El juez Alfredo Cuello tiene ahora la responsabilidad de decidir si transforma estos señalamientos en una imputación formal.



Un historial de "ambos lados del mostrador"



Pero "El Caburé" no es el único frente abierto. El perfil de Trombotto está marcado por otras sombras:



Escándalo del PANE: Denuncias por asociación ilícita en el Plan Alimentario Nutricional Escolar. Se lo acusa de estar vinculado a los locales gastronómicos que proveen las viandas, siendo juez y parte en las contrataciones. Este esquema quedó bajo la lupa tras casos de intoxicación masiva en escuelas.



Vouchers y Favoritismo: Se le atribuyen maniobras para beneficiar a allegados en eventos masivos, como la Fiesta del Empleado Público, donde el sistema de foodtrucks habría favorecido exclusivamente a su círculo cercano.



El cerco se estrecha



Con la reciente renuncia del secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, el escudo político de la gestión se ha debilitado. Trombotto, que suele aparecer en los expedientes junto a nombres de peso como Víctor Endeiza y Gonzalo Amondaraín, parece haber quedado expuesto.



Hoy, la pregunta en San Luis no es si Trombotto dejará el Ministerio, sino cuándo lo hará. El refugio del Senado parece ser el único puerto seguro para un funcionario que pasó de ser el "distinto" de la gestión de Poggi a convertirse en el principal foco de conflicto de un Gobierno que prometió transparencia y no puede cumplir en lo mínimo.

