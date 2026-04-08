El Gobierno entregó dos veces el mismo certificado a la misma empresa

A la izquierda, Daniel Berro -al centro- el nuevo secretario de Medio Ambiente entrega el certificado. A la derecha, Federico Cacace, el ex secretario de Medio Ambiente, y un acto similar, pero en setiembre de 2025.

El 25 de septiembre del año pasado, el entonces secretario de Medio Ambiente de la provincia, Federico Cacace, entregó a la empresa Dos Anclas, en un modesto acto, el certificado de Aptitud Ambiental. Apenas seis meses después, en un acto más fastuoso y como parte de la visita del gobernador Claudio Poggi a la planta de Salinas del Bebedero, la empresa recibió, de manos esta vez del flamante secretario, Daniel Berro, el certificado de Aptitud Ambiental.

La incomprensible repetición de un mismo acto no es más que un intento de demostración de gestión y una actitud repetida en el gobierno provincial. En este caso le tocó a la empresa que el martes recibió la visita de la comitiva encabezada por Poggi, quien observó las nuevas obras de la planta.

La llegada del grupo gubernamental sirvió también para que la empresa recibiera el mismo certificado que había recibido el año pasado, esta vez de manos de Berro y ante la presencia de Poggi y el ministro de Desarrollo Productivo, Federido Trombotto, ausentes en septiembre cuando fue Cacace quien encabezó el acto.

El certificado fue entregado, en ambas ocasiones, por la adecuación de la empresa y su desarrollo productivo a la normativa ambiental vigente, además de fomentar la sustentabilidad en sus iniciativas.

La evaluación ambiental del emprendimiento fue favorable, tras presentar los estudios técnicos requeridos y aprobar la Declaración de Impacto Ambiental. Esto les permitió obtener el certificado que habilita formalmente el avance de los proyectos y valida su planificación “bajo criterios ambientales responsables”.