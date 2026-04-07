Recorte, sueldos de $110 mil y bronca en prácticas laborales del Estado

Un grupo de trabajadores del programa de Prácticas Laborales de la provincia manifestó su malestar por la situación que atraviesan desde el cambio de gestión encabezada por Claudio Poggi. Según denunciaron, muchos de ellos se desempeñan desde 2017 con una carga de 20 horas semanales, pero en la actualidad esa jornada fue reducida de manera “arbitraria” a apenas 6 horas.

La consecuencia directa fue una fuerte caída en los ingresos: actualmente perciben alrededor de $110.000, cifra que consideran insuficiente para cubrir necesidades básicas. Además, señalaron que existe una marcada desigualdad con quienes ingresaron recientemente al mismo programa, quienes estarían cobrando cerca de $350.000, generando tensiones y un clima de malestar dentro de los lugares de trabajo.

En el reclamo, remarcaron que muchos de los afectados son jefes de hogar y sostén de sus familias, por lo que la reducción salarial los coloca en una situación de vulnerabilidad económica. También denunciaron que, ante los planteos realizados, recibieron como respuesta que busquen empleo en el sector privado, lo que interpretan como un “destrato” y una falta de respuesta estatal frente a la crisis laboral.

Finalmente, exigieron la revisión inmediata de la medida, la recomposición de la carga horaria o de los salarios, y la implementación de criterios equitativos que eliminen lo que consideran un trato discriminatorio.