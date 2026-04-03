Walter Contreras cuestionó la falta de medidas concretas para combatir el desempleo

Contreras, con un mensaje abierto al diálogo, remarcó las principales preocupaciones que tiene la localidad.

El intendente de La Toma, Walter Contreras, asistió a la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial con la expectativa de recibir anuncios estratégicos para el desarrollo de su comunidad. Sin embargo, tras analizar el mensaje brindado por el gobernador Claudio Poggi, el jefe comunal compartió un balance crítico a través de las redes oficiales de la Municipalidad, donde manifestó que el discurso careció de definiciones precisas sobre los ejes que más preocupan a los vecinos de su jurisdicción.

En la previa del evento legislativo, Contreras se había mostrado esperanzado, señalando la importancia de escuchar propuestas enfocadas en salud, educación y seguridad. No obstante, tras la jornada, el jefe comunal cambió el tono de sus declaraciones para advertir sobre un vacío de información respecto a la generación de puestos de trabajo.

"No es que me sienta triste o decepcionado, todavía estoy esperanzado, pero el gobernador jamás hizo mención de alguna obra o de cómo combatir el desempleo", señaló con preocupación.

Con un tono abierto al diálogo, de respeto y con su característica mirada de fe (Contreras es católico practicante desde siempre), llevó aires de templanza a los tomenses, ya que frente a este contexto, subrayó que insistirá en todo lo que sea pertinente para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Una preocupación latente

La situación laboral en La Toma parece ser el punto de mayor fricción. Según detalló Contreras, la demanda social en el municipio es alarmante, contando actualmente con un registro de más de 300 vecinos y vecinas que han solicitado formalmente asistencia para conseguir un puesto de trabajo.

El intendente hizo especial hincapié en que este sector está compuesto mayoritariamente por jóvenes que buscan una oportunidad para insertarse en el mercado local, una respuesta que, a su criterio, no apareció en las promesas del Ejecutivo provincial.

Para finalizar, remarcó que la falta de certezas no se limitó únicamente al empleo, sino que se extendió a áreas sensibles como la salud y la seguridad, donde no se vislumbraron proyectos de infraestructura o inversión de corto plazo.

A pesar del escenario planteado, Contreras aseguró que mantendrá una postura activa de gestión frente al Gobierno de San Luis, afirmando que continuará golpeando puertas para que los pedidos de los habitantes de La Toma sean escuchados.