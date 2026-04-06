Otro fin de semana largo con números insuficientes para el turismo en San Luis
El gasto promedio de un turista que pasó por San Luis estuvo muy por debajo de la media nacional. Además, en la provincia se registraron estadías cortas y de cercanía. A nivel nacional, el movimiento creció un 5, respecto a la Semana Santa del año pasado.
Con estadías cortas, de dos días de promedio y un gasto diario de poco más de 85 mil pesos por persona, la Semana Santa dejó gusto a poco en el sector turístico de la provincia, donde la actividad estuvo impulsada por el turismo interno y de cercanía.
Los números proporcionados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reflejan una triste constante para San Luis en cuanto a números: poca gente y promedios menores de visitantes respectos a otras provincias. Además, el gasto de cada visitante también fue muy menor respecto a lo que el fin de semana XXL dejó en otros destinos.
Los principales niveles de afluencia –dice el informe de la CAME- se concentraron en Villa de Merlo, Potrero de los Funes, La Carolina, El Trapiche, Juana Koslay y San Francisco del Monte de Oro, posicionadas como los destinos más elegidos para las escapadas cortas.
También la Confederación mencionó a la Villa de la Quebrada como centro de atracción por su turismo religioso y la ciudad capital, por las actividades alusivas al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
A nivel nacional, el movimiento turístico experimentó un crecimiento del 5,6 por ciento respecto a la Semana Santa del año pasado, pero se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas, con el costo del transporte como principal factor de influencia a la hora de elegir un viaje.
El tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de 808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.
A pesar de los signos de “recuperación moderada” y que hubo más gente de viaje, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales. El gasto promedio diario por turista a nivel país fue de 108.982 –más de 30 mil por encima de las cifras puntanas-, con una baja real del 8,4% frente al año anterior. “Este comportamiento refleja un turista más prudente, que ajustó su consumo y priorizó experiencias gratuitas o de menor costo”, dice el informe.
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