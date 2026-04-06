Otro fin de semana largo con números insuficientes para el turismo en San Luis

Con estadías cortas, de dos días de promedio y un gasto diario de poco más de 85 mil pesos por persona, la Semana Santa dejó gusto a poco en el sector turístico de la provincia, donde la actividad estuvo impulsada por el turismo interno y de cercanía.

Los números proporcionados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reflejan una triste constante para San Luis en cuanto a números: poca gente y promedios menores de visitantes respectos a otras provincias. Además, el gasto de cada visitante también fue muy menor respecto a lo que el fin de semana XXL dejó en otros destinos.

Los principales niveles de afluencia –dice el informe de la CAME- se concentraron en Villa de Merlo, Potrero de los Funes, La Carolina, El Trapiche, Juana Koslay y San Francisco del Monte de Oro, posicionadas como los destinos más elegidos para las escapadas cortas.

También la Confederación mencionó a la Villa de la Quebrada como centro de atracción por su turismo religioso y la ciudad capital, por las actividades alusivas al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

A nivel nacional, el movimiento turístico experimentó un crecimiento del 5,6 por ciento respecto a la Semana Santa del año pasado, pero se volvieron a priorizar escapadas cortas y cercanas, con el costo del transporte como principal factor de influencia a la hora de elegir un viaje.

El tercer fin de semana largo del año movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país, quienes generaron un impacto económico directo de 808.198 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras.

A pesar de los signos de “recuperación moderada” y que hubo más gente de viaje, el gasto total descendió un 18,9% anual en términos reales. El gasto promedio diario por turista a nivel país fue de 108.982 –más de 30 mil por encima de las cifras puntanas-, con una baja real del 8,4% frente al año anterior. “Este comportamiento refleja un turista más prudente, que ajustó su consumo y priorizó experiencias gratuitas o de menor costo”, dice el informe.