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13°SAN LUIS - Domingo 05 de Abril de 2026

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Agua y mucho gris

La lluvia y las sierras tapadas por la neblina, postales del Domingo de Pascua

Una considerable baja de la temperatura es la otra característica del domingo del fin de semana extra largo en la provincia.

Por redacción
| Hace 13 horas
La Autopista 25 de Mayo en dirección a Nogolí

En gran parte de la provincia la lluvia y el manto gris por la neblina generaron un ambiente especial para pasar todo el día en casa.

 

En Villa Mercedes, cerca de las 10:00, continuaba lloviendo.

 

En la zona de Villa de la Quebrada, en el departamento Belgrano, empezó a llover intensamente durante las primeras horas de la madrugada y la niebla cubrió las sierras donde está el Vía Crucis del Santuario del Cristo de la Quebrada.

 

De acuerdo a la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis, al promediar la media mañana, el cielo está mayormente nublado con lluvias y lloviznas aisladas. Se presentan neblinas y bancos de niebla en las regiones norte y centro de la provincia.

 

El pronóstico indica que continuará presente el frio característico de los primeros días de otoño, con la presencia de lluvias y lloviznas en gran parte del territorio puntano.

 

El lunes, en la reanudación de las actividades, predominará la inestabilidad climática en el norte y centro, con poco cambio de las temperaturas. El cielo estará mayormente nublado y hacia la noche, se empezarán a ver las estrellas. La mínima será de 10°C y la máxima de 16°C.

 

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