La lluvia y las sierras tapadas por la neblina, postales del Domingo de Pascua

En gran parte de la provincia la lluvia y el manto gris por la neblina generaron un ambiente especial para pasar todo el día en casa.

En Villa Mercedes, cerca de las 10:00, continuaba lloviendo.

En la zona de Villa de la Quebrada, en el departamento Belgrano, empezó a llover intensamente durante las primeras horas de la madrugada y la niebla cubrió las sierras donde está el Vía Crucis del Santuario del Cristo de la Quebrada.

De acuerdo a la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis, al promediar la media mañana, el cielo está mayormente nublado con lluvias y lloviznas aisladas. Se presentan neblinas y bancos de niebla en las regiones norte y centro de la provincia.

El pronóstico indica que continuará presente el frio característico de los primeros días de otoño, con la presencia de lluvias y lloviznas en gran parte del territorio puntano.

El lunes, en la reanudación de las actividades, predominará la inestabilidad climática en el norte y centro, con poco cambio de las temperaturas. El cielo estará mayormente nublado y hacia la noche, se empezarán a ver las estrellas. La mínima será de 10°C y la máxima de 16°C.