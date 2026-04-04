Irán denuncia "Terrorismo Nuclear" ante la ONU y rechaza el ultimátum

En una jornada de extrema volatilidad geopolítica, el conflicto en Oriente Medio ha alcanzado un punto de no retorno. Este sábado 4 de abril de 2026, mientras el gobierno de Irán eleva una protesta formal ante las Naciones Unidas por el bombardeo de sus instalaciones atómicas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reivindicó una operación militar de gran escala sobre Teherán que habría descabezado a la jerarquía castrense de la República Islámica.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, remitió una misiva urgente al Secretario General del organismo, António Guterres, exigiendo la intervención inmediata de la comunidad internacional.

El eje de la denuncia, según pudo saber la Agencia NA, se centra en las "consecuencias humanitarias catastróficas" y la potencial exposición a la radiación tras los ataques dirigidos contra infraestructuras críticas, con especial énfasis en la central nuclear de Bushehr.

Iravani, actuando bajo instrucciones del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó las incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel como un «claro acto de terrorismo de Estado». Según declaraciones citadas por The New York Times, Teherán sostiene que estas acciones no solo son ilegales bajo el derecho internacional, sino que constituyen «crímenes de guerra» al poner en riesgo la seguridad biológica y ambiental de toda la región mediante el sabotaje de reactores nucleares operativos.

Trump anuncia la "eliminación" de los mandos militares

Casi en simultáneo con la protesta diplomática, el presidente Donald Trump utilizó sus plataformas digitales para anunciar el éxito de una ofensiva aérea masiva sobre la capital iraní. Acompañado de un video que muestra explosiones nocturnas de gran magnitud iluminando el horizonte de Teherán, el mandatario estadounidense aseguró que el golpe ha sido definitivo para la estructura de mando del régimen.

"¡Muchos de los Líderes Militares de Irán, que los han dirigido de manera deficiente y poco sensata, han sido eliminados, junto con mucho más, con este ataque masivo en Teherán!", sentenció el presidente Trump.

Aunque el mensaje no precisó la hora exacta de la operación ni la identidad específica de los generales caídos, el tono de la Casa Blanca sugiere una táctica de "máxima presión" llevada al terreno bélico directo. Para la administración Trump, la destrucción de estos objetivos militares es una respuesta proporcional a las provocaciones previas, desestimando las advertencias de Teherán sobre los riesgos radiológicos como una maniobra de distracción.

La convergencia de estos dos eventos sitúa a la diplomacia internacional en una encrucijada. Por un lado, la denuncia de Irán busca activar los protocolos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) para inspeccionar los daños en Bushehr y prevenir una crisis sanitaria masiva. Por otro, el triunfalismo de Washington refuerza la percepción de que la "Operación Furia Épica" (u operativos derivados) ha entrado en una fase de aniquilación de objetivos de alto valor estratégico.

Expertos en seguridad internacional, como el analista Richard Haass, han señalado que el ataque a centros nucleares rompe un "tabú" militar que podría desencadenar respuestas asimétricas por parte de las milicias pro-iraníes en todo el mundo. Mientras tanto, en los pasillos de la ONU en Nueva York, crece la presión sobre António Guterres para mediar en un conflicto donde las palabras "radiación" y "eliminación" ya forman parte del parte diario de guerra.

La comunidad global observa con preocupación el horizonte de Teherán, donde el humo de las explosiones nocturnas se mezcla con el temor a una nube invisible de contaminación nuclear que no reconoce fronteras ni tratados internacionales.

Rechazo al ultimátum

El ejército de Irán rechazó de forma categórica el nuevo ultimátum del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y respondió este domingo con una andanada de drones y misiles contra objetivos en Israel y Kuwait.

El mando militar iraní calificó la amenaza del mandatario norteamericano, quien había dado un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permitiera desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

La tensión escaló a niveles críticos luego de que Trump advirtiera en sus redes sociales sobre la intención de desatar un “infierno” y destruir la infraestructura vital del país persa si no se aceptaban sus condiciones. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, sentenció el jefe de Estado estadounidense antes del inicio de las represalias.

La cúpula militar de Teherán no tardó en reaccionar a través del general Ali Abdollahi Aliabadi, quien emitió un comunicado desde el Cuartel General Central Jatam al-Anbia para dejar clara la postura de la república islámica frente al asedio,

“Se les abrirán las puertas del infierno”, lanzó el general en una clara alusión a los términos utilizados por el líder republicano, reafirmando que Irán no cedería ante lo que considera una provocación externa. Este nuevo cruce se produjo tras un ataque cerca de una planta nuclear iraní que obligó a realizar evacuaciones de emergencia y encendió las alarmas en toda la región, sumándose a la guerra que se desató el pasado 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.

Durante la jornada del domingo, las defensas aéreas de Kuwait e Israel informaron que debieron responder a los últimos ataques provenientes de territorio iraní, mientras el ejército israelí confirmó la detección de nuevos lanzamientos de misiles desde Yemen.

En este contexto de hostilidad creciente, el Comando Militar Central de Irán volvió a insistir en que el mensaje enviado desde Washington carecía de equilibrio político. Haciéndose eco del lenguaje religioso empleado por Trump, la advertencia final desde el cuartel de Khatam al-Anbiya fue tajante al asegurar que "el simple significado de este mensaje es que las puertas del infierno se abrirán para ustedes", marcando un punto de no retorno en el conflicto por el control del estrecho de Ormuz.