Tilisarao de luto: conmovedora despedida a los tres jóvenes fallecidos

El Club Sarmiento Juventud Unida, a través de un posteo en las redes sociales, expresó su dolor y consternación por la muerte de tres chicos que eran parte de la institución e integrantes de conocidas familias, una de ellas ligadas a los medios de comunicación.

“Tilisarao de luto. Nuestro más profundo y sincero pésame a toda la familia de Alfredo Ramires, Francisco González y José Salinas en este doloroso momento.

Nos toca despedir con enorme tristeza a tres jóvenes que han sido parte de nuestra institución, que han vestido con orgullo nuestros colores y que han dejado su huella en nuestro fútbol y en cada persona que compartió con ellos dentro y fuera de la cancha”, señaló entre otros emotivos conceptos la dirigencia de “Sarmiento Juventud Unida”.

"Duelo Municipal" por tres días

Ante el profundo dolor que causó en el conjunto de la sociedad el trágico episodio, el intendente de Tilisarao, Juan Manuel Olguín, disputo mediante un decreto duelo por tres días.

"El fallecimiento de tres jóvenes vecinos enluta profundamente a toda la comunidad." y corresponde declarar "Duelo Municipal como muestra de respeto y recogimiento", señala entre otros considerandos el documento que se difundió a través de las redes oficiales.