Tragedia en Tilisarao: los dos sobrevivientes siguen con “pronóstico reservado”

El informe oficial que se dio a conocer este lunes, pasado el mediodía, indica que:

“uno de ellos, de 24 años de edad , con diagnóstico de fractura de escápula izquierda, fractura de antebrazo izquierdo , radio, cúbito, a nivel proximal y fractura de muñeca izquierda, se encuentra cursando su segundo día de internación en Sala de Cuidados Moderados, sin cambios clinicos significativos, con control evolutivo, conducta expectante y pronóstico reservado.

En cuanto al paciente restante de 24 años de edad , con diagnóstico de fracturas costales en número de cuatro, con tórax estable, actualmente se encuentra cursando su segundo día de internación en Sala de Cuidados Moderados, con control del dolor, conducta expectante y pronóstico reservado”.

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Los dos seriamente lesionados iban en el automóvil que se despistó a la altura del kilómetro y que como lamentable saldo dejó el fallecimiento de tres jóvenes: Alfredo Ramíres, Francisco González y José Salinas.

La tragedia causó una gran conmoción y consternación en todo el Valle del Conlara y en toda la provincia.

La Intendencia Municipal de Tilisarao declaró tres días de duelo.

Por su parte San Luis Fútbol Club expresó públicamente su pesar y el acompañamiento a Melina Salinas, que es integrante de SLFC, y as toda su familia.