El escándalo por millonaria cosecha desaparecida trascendió el cerco mediático provincial

El escándalo del campo “El Caburé” ya dejó de ser un rumor incómodo para transformarse en una crisis política de alto voltaje que salpica de lleno a la gestión del gobernador Claudio Poggi.

Todo gira en torno a un predio de unas 2.000 hectáreas que había sido adjudicado a una empresa privada para explotación productiva. Ante el presunto incumplimiento, el Gobierno avanzó en una especie de recuperación o intervención del campo. Pero en ese proceso, lo que debía ser un trámite administrativo terminó derivando en una investigación judicial de fuerte impacto.

El punto más grave: la desaparición de una cosecha valuada en aproximadamente 2 millones de dólares. Según reconstruyen fuentes del caso, los cultivos fueron efectivamente levantados, pero no existe registro claro de quién ordenó la cosecha, quién la administró ni cuál fue su destino final. No hay trazabilidad. No hay documentación que explique cómo una producción de ese volumen simplemente se esfumó.

La causa está en manos del fiscal Leandro Estrada, quien ya avanzó con imputaciones. Entre los señalados aparece Ricardo Bazla, un exfuncionario clave que dejó su cargo hace pocas semanas. Su nombre surge no solo por su rol dentro del Gobierno, sino también por testimonios internos: una secretaria lo apuntó directamente como quien administraba el campo y tenía control sobre las decisiones operativas.

El caso suma tensión porque no se trata de un hecho aislado: la falta de explicaciones oficiales, la renuncia reciente de un funcionario estratégico y la magnitud económica de la cosecha desaparecida configuran un escenario que, puertas adentro, ya reconocen como una crisis política.

En las últimas horas, el tema además escaló a nivel nacional. El caso fue mencionado en Radio 10, particularmente en el programa de Gustavo Sylvestre, y también en el ciclo que conduce Santiago Cúneo, amplificando el impacto más allá de los límites de San Luis.

La pregunta que sobrevuela el expediente y la Casa de Gobierno es tan simple como inquietante: ¿cómo desaparece una cosecha millonaria sin dejar rastro?

Por ahora, nadie logra responderla. Y cada día sin respuestas agrava el impacto de un caso que ya huele a corrupción.