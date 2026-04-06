Denuncian el estado "deplorable" de las dependencias policiales en Carpintería y Concarán

La situación edilicia de las dependencias policiales ha vuelto a encender las alarmas tras una serie de denuncias que exponen las precarias condiciones en las que el personal de seguridad debe cumplir sus funciones. Tanto en Carpintería como en Concarán, la falta de mantenimiento y el deterioro estructural no solo afectan la dignidad de los efectivos, sino que también representan un riesgo físico latente.



En Carpintería, el dirigente social Guillermo "Willy" Braun hizo público un reclamo dirigido directamente al gobernador Claudio Poggi. Braun, quien recientemente sufrió el robo de una bomba presurizadora en su domicilio, manifestó su indignación tras visitar la Subcomisaría 19° para realizar la denuncia. Según el referente, el edificio presenta rajaduras en toda su infraestructura que comprometen su estabilidad.



"Es indignante que la policía, que son los que nos tienen que cuidar, pasen gran parte de su vida ahí adentro en esas condiciones. El estado es deplorable", sentenció Braun, quien además sugirió que una inspección de bomberos determinaría que los uniformados están corriendo peligro bajo ese techo.



"Me da vergüenza ajena. ¿Qué están esperando, que pase algo para decir que fue un accidente?", cuestionó.



El panorama en Concarán



La problemática se extiende a la Comisaría 22° de Concarán, donde los planteos vecinales se mantienen constantes desde hace casi un año. Los habitantes de la localidad señalan que, desde julio del año pasado, las condiciones del edificio son pésimas, destacándose el estado ruinoso de los sanitarios y la presencia de humedad avanzada en las paredes. Este medio, de hecho, dio cuenta de la situación por entonces.



A pesar de las quejas recurrentes, los vecinos aseguran que "nada ha cambiado" en los últimos meses. La falta de inversión en estas instituciones del interior provincial no solo dificulta la operatividad policial en zonas afectadas por la inseguridad, sino que expone una deuda pendiente del Estado con las condiciones básicas de habitabilidad para quienes prestan servicio esencial a la comunidad.

