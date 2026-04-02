Error insólito: usaron un avión inglés para convocar la vigilia por Malvinas

“Para todo hay una explicación, menos para esto: el avión es inglés”. La frase de un vecino de Villa Mercedes sintetiza la bronca que generó una grosera equivocación del área de Comunicación municipal, que difundió la convocatoria a la vigilia con la imagen de un British Aerospace Sea Harrier, el caza utilizado por el Reino Unido en la Guerra de las Malvinas. En una ciudad atravesada por el peso simbólico de la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, el error cayó como una provocación.

La placa oficial, que invitaba a la actividad en la plazoleta Brigada Heroica, se viralizó en cuestión de minutos y desató una catarata de cuestionamientos. Vecinos y usuarios de redes no tardaron en advertir que se trataba de una aeronave del bando británico, mientras recordaban que Argentina utilizó aviones como los A-4 Skyhawk durante el conflicto. La crítica se amplificó por el contexto: una fecha sensible, cargada de memoria y respeto por los veteranos.

La reacción llegó tarde. Desde el municipio corrigieron la publicación y reemplazaron la imagen por una de las Islas Malvinas y fotos de excombatientes, pero el daño ya estaba hecho. La equivocación no solo dejó en evidencia una falta de revisión básica, sino que expuso una desconexión llamativa con uno de los símbolos más arraigados en la identidad local.