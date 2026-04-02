El padre Nolo ya descansa en su querida Villa Mercedes

Figura insigne de Villa Mercedes, el padre Nolo descansará eternamente en la ciudad donde hizo su mayor labor evangelizadora. Desde la mañana del jueves santo, luego de un muy concurrido velorio en una capilla de San Luis, el cuerpo del sacerdote está en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, donde fue sepultado.

La llovizna fría de la mañana mercedina le dio un marco de aún más tristeza a la ceremonia que tuvo una parada en la Municipalidad de la ciudad. La gran caravana de autos que siguió el que llevaba el cuerpo de padre recorrió Villa Mercedes y recibió el respeto de todos los que se cruzaban con ella.

Nemesio Agustín Benítez, más conocido como “El padre Nolo” falleció el martes luego de estar poco más de una semana internado. Como para reafirmar el lugar que lo marcó para siempre, la descompensación inicial ocurrió en la parroquia Nuestra Señora de la Merced mientras oficiaba la confesión.

Durante todo el miércoles santo, que marca el final de la Cuaresma, el cuerpo del padre fue velado en la capilla Nuestra Señora de Luján de San Luis,donde los colegas de Benítez oficiaron misas continuas. La celebración central fue a las 11 y estuvo presidida por el obispo Gabriel Barba.

A las siete de la mañana del jueves, el cortejo marchó hacia Villa Mercedes.