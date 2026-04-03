"Casa Granero", de Potrero de los Funes, nominada como obra arquitectónica del año

La reinterpretación actual de un estilo de vivienda que se fue perdiendo con el tiempo le permitió a un estudio de arquitectura de la provincia estar entre los finalistas de uno de los concursos más importantes del mundo. “La casa granero”, ubicada en Potrero de los Funes y construida hace dos años, es una de las nominadas al premio “Obra del año” que entrega la revista ArchDaily, la más prestigiosa a nivel mundial en el circuito arquitectónico.

Los desarrolladores del proyecto son Ana Paula Amieva y Tomás Bravo Nieto, del estudio BNNA, quienes estuvieron al mando de un grupo de trabajadores entre los que se destacaron alumnos de la carrera y muchos albañiles. “Casa granero” fue tan llamativa que varios sitios y revistas especializadas en Arquitectura publicaron el proceso creativo.

El premio de ArchDaily es el más importante de la arquitectura del mundo hispano y ya va por su edición 17. Cada año, miles de arquitectos y entusiastas del diseño de todo el mundo participan en el proceso de votación, lo que aporta una perspectiva amplia e internacional sobre los proyectos.

“Como este tipo de construcciones se perdieron a lo largo de los años –explicó el arquitecto- por las nuevas urbes, hicimos una nueva interpretación, contemporánea, del arquetipo del granero, concebido como una estructura periférica, versátil y adaptable, capaz de responder a múltiples formas de habitar. Es un sistema abierto que cuestiona los modelos habitacionales tradicionales”.

Bravo Nieto dijo a El Diario de la República que lo más destacado de la nominación es “que nos inserta en un diálogo de alcance global y destaca su incidencia tanto en el ámbito local como en la configuración del entorno construido en una escala más amplia”. Además, el arquitecto destacó que a varios lectores de la revista les pareció interesante la presencia de una obra de San Luis entre las finalistas.

De hecho, “Casa granero” es la única representante de la provincia en la final del concurso y se suma a muy pocas de Cuyo.

En la primera parte del premio, el público tendrá que reducir a 15 los finalistas en una votación que cerrará el 7 de abril. Luego será el turno de evaluación del jurado especialista que anunciará a los ganadores el 16 de este mes.

"Ser reconocido por la comunidad de ArchDaily es un hito significativo", afirmó Bravo Nieto, quien reiteró que la mención "nos sitúa dentro de un diálogo global y pone en valor el impacto de Casa Granero tanto en su contexto local como en el entorno construido más amplio”.

Al recordar el proceso de construcción de la vivienda, Tomás señaló que “fue muy duro” porque comenzaron a trabajar con una empresa que hoy ya no existe por lo que todo se demoró y costó más de la cuenta. “Tuvimos que terminar la obra una vez que la constructora se fue pero de todo se aprende. Nos dimos cuenta que hay que buscar gente idónea”, recalcó.

El arquitecto aseguró que lo que se rescató la vivienda en el concurso fue el proceso de construcción y su anhelo de ser un granero, pero también una vivienda. “Terminó por ser una casa económica en sí”, señaló el arquitecto.

“Casa granero” es un local para habitar y funciona como casa de fin de semana. De hecho está construida en una zona que hace algunos años era rural. “Como este tipo de construcciones se perdieron a lo largo de los años –explicó el arquitecto- por las nuevas urbes, hicimos una nueva interpretación, contemporánea, del arquetipo del granero, concebido como una estructura periférica, versátil y adaptable, capaz de responder a múltiples formas de habitar. Es un sistema abierto que cuestiona los modelos habitacionales tradicionales”.