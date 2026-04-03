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El reclamo desesperado de Ana: "Tengo muchas ganas de vivir"

El Ministerio de Salud le cortó intempestivamente el tratamiento oncológico que había dado muy buenos resultados. La mujer tiene 28 años, dos hijos y una intención clara: "Lo único que me queda es reclamar". 

Por redacción
| 03 de abril de 2026

Tiene 28 años, dos hijos y un cáncer que había controlado gracias a un tratamiento que comenzó el año pasado. Pero Ana Bastías no pudo pasar su recuperación con la calma que merecen los pacientes oncológicos porque el Ministerio de Salud decidió cortarle la provisión del medicamento fundamental.

 

 

Sin más explicación que la frialdad, el gobierno provincial dejó de darle a Ana su dosis de Pembrolizumab, el medicamento que le permitió tener “muchos avances” en el control de su enfermedad. Bastías dio a conocer la situación en un video que se volvió rápidamente viral en San Luis. “Me costó mucho hacerlo, me da mucha vergüenza pero estoy desesperada”, reconoció la joven.

 

 

En su presentación, la mujer sostuvo que gracias a la radioterapia, la quimioterapia y la inmunoterapia, pudo controlar el avance del cáncer y tener una “mucho mejor calidad de vida”. “Ya no siento dolores, tengo mucha energía y puedo hacer una vida normal”, agregó.

 

 

 

 

En marzo, por indicación médica, Bastías tenía que aumentar la dosis pero el Ministerio de Salud negó la entrega del remedio, cuyo valor económico es imposible de afrontar para la mujer. “Lo único que me queda es reclamar”, dijo en el video.

 

 

La interrupción del tratamiento –que estaba en su etapa final- reviste el riesgo de que el cáncer pueda volver y todo el progreso que Ana tuvo en materia de salud en el último tiempo experimente un doloroso retroceso.

 

 

“Tengo muchas gana de vivir”, concluyó la mujer, quien por redes sociales recibió el rápido apoyo de cientos de personas.

 

 

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