Gatica denunció penalmente a Poggi, Sosa y Serrano por la represión en la Legislatura

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) San Luis, Fernando Gatica, formalizó una denuncia penal ante la fiscalía de turno tras los hechos de violencia registrados en las inmediaciones de la Legislatura provincial. La presentación judicial apunta directamente contra las máximas autoridades políticas y de seguridad: el gobernador Claudio Poggi; la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; y el jefe de la Policía, Juan Carlos Serrano.

El dirigente sindical sostuvo en diálogo con El Diario de la República que, durante la manifestación pacífica que se desarrollaba en el marco de la apertura de sesiones ordinarias, fue objeto de una severa represión que incluyó golpes y una detención arbitraria.

Gatica describió un accionar policial desmedido que impidió el libre ejercicio del derecho constitucional a la huelga y a la protesta.

Relato de los hechos

De acuerdo a la denuncia y al material audiovisual aportado como prueba, Gatica fue retenido de manera ilegal y arrojado al suelo por efectivos de la fuerza. El relato describe una situación de extrema vulnerabilidad: "Me mantuvieron inmovilizado con una rodilla en el pecho y bajo la custodia de un oficial de la División Canes", detalla el escrito al que tuvo acceso El Diario.

Producto del accionar policial, el referente gremial sufrió lesiones de "notoria gravedad" que requirieron asistencia médica inmediata. Si bien se aguardan los resultados oficiales de los peritajes forenses, el denunciante manifestó padecer dolencias internas derivadas del uso de la fuerza física y el impacto de los incidentes.

Responsabilidades políticas

Un punto central de la presentación judicial radica en la identificación de los responsables. Gatica argumentó que, ante la imposibilidad de identificar a los agentes de rango inferior —quienes habrían actuado encapuchados o sin la identificación reglamentaria visible—, la responsabilidad recae sobre la cadena de mando.

"Resulta ineludible analizar la legitimación pasiva del Gobernador, la ministra de Seguridad y el jefe de Policía, resultando ellos las máximas autoridades a cargo de la seguridad provincial", subraya el texto de la denuncia.

Finalmente, el dirigente de ATE adelantó que otros trabajadores que resultaron heridos en el mismo operativo ampliarán la denuncia en las próximas horas, aportando nuevos testimonios y evidencias sobre los presuntos apremios ilegales y la violencia institucional ejercida durante la jornada legislativa.