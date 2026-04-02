El silencio de los propios: ningún dirigente salió a respaldar el discurso del gobernador

Un monólogo. El discurso del Gobernador no tuvo ejes concretos. Dio la sensación de inexistencia de planificación. Foto: ANSL.

El discurso de apertura de sesiones de Claudio Poggi no solo destacó por su extensión —casi tres horas de generalidades— sino por la reacción posterior de su propio arco político: el silencio absoluto.

Es habitual que, tras el mensaje de un mandatario, sus ministros, legisladores e intendentes aliados inunden los medios y las redes sociales con análisis, elogios y proyecciones sobre los anuncios. Sin embargo, tras las palabras de Poggi, la orfandad política fue total. No hubo una sola voz de peso que saliera a defender el contenido de la alocución. El motivo, según se pudo recoger en los pasillos de la Legislatura, es simple: no hubo contenido que defender.

La carencia de medidas concretas para frenar la pobreza, la falta de propuestas para generar empleo y el uso de eslóganes "copy-paste" dejaron a sus allegados sin argumentos. Analizar el discurso de Poggi significaba, para muchos de sus dirigentes, exponerse a justificar una realidad que no coincide con el día a día de los sanluiseños.

Puertas adentro: Malestar y "ninguneo"

La disconformidad no fue solo externa. Entre los invitados especiales, las caras de aburrimiento y los bostezos fueron la constante. Especialmente afectados se mostraron los jefes comunales, quienes esperaban algún gesto o recurso para sus territorios.

“Hablé con intendentes que estaban presentes y se fueron muy disconformes. No se llevaron ninguna noticia a su favor, nada que beneficie a nadie. Sienten que les tomaron el pelo”, relató una fuente que presenció el desfile de autoridades saliendo del recinto con gestos de incredulidad.

Incluso los medios que suelen ser afines al gobierno se limitaron a publicar notas genéricas sobre "lo que dejó el discurso", pero fallaron en encontrar un solo testimonio de un político que se atreviera a profundizar en los dichos del Gobernador.

Esta ausencia de respaldo público refleja una crítica silenciosa pero feroz: el discurso pareció armado a último momento, sin práctica y, lo que es peor, sin conexión con la crisis que atraviesan los trabajadores, hoy presionados y sumidos en la incertidumbre económica.

Poggi terminó su discurso y se quedó solo. En la era de la comunicación inmediata, que ni sus "aplaudidores" más fieles hayan logrado instalar un concepto positivo en las redes sociales habla de una gestión que, al menos por ahora, se ha quedado sin palabras y sin equipo que la sostenga.