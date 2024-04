Repudian el discurso de Poggi durante la Asamblea Legislativa

La apertura de sesiones legislativas en la provincia dejó mucha tela para cortar. El gobernador Claudio Poggi brindó su discurso, en el que selló las políticas que implementará y detalló diferentes acciones ejecutadas en sus más de 100 días de gestión.

Desde el arranque del encuentro, miles de estatales siguieron la transmisión con especial atención y expectativa, pues esperaban el anuncio de actualizaciones salariales que equilibraran la balanza frente al desfasaje devaluatorio. Pero al mandatario cordobés poco y nada le importa el pan en la mesa y, entre dimes y diretes, no hizo una sola apreciación de la situación de los trabajadores de la provincia.

No anunció aumentos, tampoco bonos o alguna medida paliativa frente al terrible recorte que ejecuta. Simplemente prometió medidas mágicas para solucionar los desastres que él mismo pregona con vehemencia.

Frente a este panorama de total inacción, los gremios explotaron de bronca. Prácticamente todos los sectores se preguntan qué pasará con los empleados estatales. Literalmente, reina el desasosiego en medio de la pregunta retórica más triste de la historia de la provincia. “Fue un discurso que no tuvo ni un párrafo para calmar las profundas preocupaciones por la situación salarial de los trabajadores estatales, tanto provinciales como municipales”, apuntó el secretario general de ATE, Fernando Gatica.

“No hubo por lo menos una mención a la pérdida del salario en San Luis con relación a la inflación, ni informó un plan de recomposición de salario, que hoy es imprescindible. Prefirió obviar el tema en vez de —aunque sea— mencionarlo para transmitir la tranquilidad de que está en agenda”, agregó.

El mismo lunes por la mañana, el “día D” de cara al pueblo, varios sindicatos se movilizaron para hacerse presentes en la apertura de sesiones, dejando vestigios del grito que clama escucha y actos en consecuencia por parte de Poggi. El Gobernador ni se inmutó y dejó en claro que su plan de gestión es acrecentar la pobreza.

Medidas de fuerza: Trabajadores municipales de San Luis llevan adelante hoy una jornada de paro y asambleas. Exigen recomposición salarial y reincorporación de los despedidos. Advierten que podría haber movilización.

“Sigue amenazando a los trabajadores con la frase: ‘Hay que cuidar los puestos de trabajo’. No es ni una recomendación ni un pedido, es una clara amenaza; pretende que caigamos en la elección de aumento o trabajo. Realmente no teníamos, al menos desde ATE, demasiadas expectativas, pero había otros que sí. Y esto no es porque seamos pesimistas, sino porque todos los días nos demuestran que esto de no dar aumento es parte del plan de gobierno: empobrecer a los estatales, provinciales y municipales”, recalcó Gatica.

En la misma línea, cuando El Diario consultó su visión del discurso a la secretaria general de ASDE, Mané Quattropani, contestó que fue “puro bla bla”, en consonancia con Gatica.

En líneas generales, los sindicalistas no dejaron de resaltar detalles peculiares como las vallas en la Legislatura, que de alguna manera terminaron por dividir un lado y otro de la realidad: los que luchan por los derechos y los antiderechos. “Hubo más policías que gente que fue a escucharlo”, lamentaron con ironía.

Al mismo tiempo, estallaron las redes sociales y grupos de WhatsApp con críticas a la impericia de Poggi. La lucha no cesará.

Redacción/MGE