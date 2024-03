A pesar del anuncio de Poggi, los gremios vuelven a marchar

Varios sindicatos de la provincia se mostraron descontentos con las medidas anunciadas el miércoles por el gobernador Claudi Poggi y afirmaron que la suma no llega a cubrir con lo solicitado: exigen paritarias e incrementos acordes a la inflación.

Poggi emitió un comunicado en el que anunció una suma de 70 mil pesos para los trabajadores del Estado puntano. Indicó, además, que será “no remunerativa”, es decir que no cuenta como aumento.

A partir de las 11 de de este viernes, los gremios y trabajadores marcharán rumbo a Terrazas del Portezuelo a la espera de una respuesta por parte del gobernador cordobés.

“Hemos estado hasta las últimas horas charlando con los distintos sindicatos y, obviamente, está muy lejos de lo que nosotros solicitamos. Primero, porque pedimos una recomposición salarial, no una suma no remunerativa o un bono. Esto es un bono que no solo está muy lejos del monto que venimos solicitando, teniendo en cuenta la cuestión primordial de la canasta básica y el porcentaje que se ha ido acrecentando. Ya llevamos un 60% de pérdida en los distintos sectores y algunos con el riesgo de llegar al límite de la indigencia”, apuntó Luciano Cardarelli, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia (Sijupu).

“La última recomposición salarial que tuvimos fue en noviembre, con los números de octubre. Los 70 mil pesos en el sueldo más bajo de la parte estatal representa entre un 15% y un 18%. Ni siquiera le soluciona la vida al que menos gana. En el sector docente, sobre todo, hay un gran descontento porque donde ellos hacen la diferencia es en el ítem de antigüedad”, agregó.

También explicó que en los trabajadores judiciales, más del 70% de los cargos está por debajo de la canasta básica. “Tenemos que ir a la base del reclamo, que es que todos los salarios superen la canasta básica. No cayeron nada bien los anuncios, al contrario, yo creo que causó más enojo en la gente porque esperaban otra política salarial como las que veníamos teniendo, y que pueda ir de la mano con la inflación que venimos sufriendo”, apuntó.

Mané Quattropani, secretaria general de ASDE, expresó: “Es un bono. Es absolutamente insuficiente y no es lo que estamos pidiendo. Lo que pedimos es una recomposición salarial; esto no lo es y no se sabe si es por única vez. Es una cifra en negro, es un remiendo. En realidad no nos sirve. Por ejemplo, a los docentes que no tenemos categoría la diferencia que se hace de un sueldo a otro es por la antigüedad o por la zona, que es un porcentaje del sueldo básico. Como esto es un bono no tiene ni extensión en el tiempo ni nada, y no va al básico, por supuesto”.

Además, especificó que lo del segundo cargo no les sirve. “Es una mentira grande como una casa porque está prohibido para las maestras de grado y de sala tomar un segundo cargo. En realidad, esto que era un reclamo histórico pasó a ser nada, porque ahora le afecta a un puñadito de gente que tiene el doble cargo”, subrayó.

Con respecto al incentivo docente, pidió al Gobernador que exija a Nación pagar lo correspondiente al Fonid, que se debe desde octubre del año pasado.

En relación a esto, Borjas Orozco, secretario general de AMET, manifestó: “Estamos muy preocupados. Desde enero ya hicimos el trámite para que nos convoquen a paritarias para ver si teníamos la posibilidad de discutir salarios; lo hicimos hace un mes de nuevo, pero nunca tuvimos novedades, nunca se nos convocó. Cuando hace el anuncio de los 70 mil en negro realmente no nos beneficia mucho, es un paliativo para salir un poquito de la necesidad y crisis que tenemos todos los argentinos”.

“Apuntamos a blanquear nuestro recibo de sueldo, a tener todos los complementos no remunerativos en blanco y a tener la posibilidad de evaluar qué porcentaje de aumento vamos a tener mes a mes, cosa que tampoco se hace. El doble cargo le habla a un porcentaje muy minoritario de la docencia puntana porque apenas supera los 50 casos, porque hay una ley desde 2010 y la mayoría de los docentes se jubiló, entonces quedan muy pocos”, añadió.

El secretario general de ATE, Fernando Gatica, también repudió las medidas y aseveró que no comprenden acciones de una buena intención.

