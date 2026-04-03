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Colapso

Desbordó el sistema cloacal de Villa Mercedes

Todavía el servicio no está reestablecido en su totalidad. En las bocas de tormentas encontraron basura y hasta un colchón. Los pedidos de la Municipalidad a los vecinos.

Por redacción
| 03 de abril de 2026

La lluvia caída en Villa Mercedes causó el desborde del sistema de clocas en la ciudad y cientos de vecinos se vieron afectados por la situación. Los trabajos de reparación tardaron varias horas en algunos puntos y aún hay zonas en donde la normalización no llega.

 

 

La Municipalidad informó el jueves a la tarde del desborde “en una parte importante de la red de cloacas de la ciudad”. Los operarios, en la madrugada, limpiaron los canales y sumideros y encontraron gran cantidad de ramas, escombros y hasta un colchón arrastrados por el agua.

 

 

“Esta situación excepcional provocó inconvenientes en distintos sectores y afectó el normal funcionamiento del sistema sanitario”, sostuvo el comunicado, que a la vez recordó a los vecinos no arrojar resiudos en la calle.

 

 

Otro pedido de la Municipalidad a los vecinos fue “extremar las medidas de cuidado y hacer uso responsable del sistema”.

 

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