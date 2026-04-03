La lluvia y el gris le dieron la bienvenida al fin de semana santo

Con mayor concentración en Villa Mercedes y sus alrededores, la lluvia que cayó en San Luis entre el jueves y el viernes santo ofició de bendición para los puntanos que venían de soportar jornadas de intenso calor. Las condiciones de inestabilidad, con tormentas que pueden ser fuertes y salida del sol, se mantendrán por lo menos hasta el lunes, la jornada en la que la actividad normal se retomará luego de un fin de semana extra largo.

Más de 40 milímetros se acumularon en Villa Mercedes entre la mañana del jueves y la del viernes, lo que causó el anegamiento del sistema de cloacas, que al mediodía del viernes santo continuaba sin solución en algunos puntos de la ciudad. En el Valle del Conlara el promedio de agua caída fue de 30 milímetros y en las ciudades cercanas a la San Luis capital, de 20.

Las condiciones del tiempo permanecerán con ese ir y venir aunque se espera que para el sábado de Gloria y el domingo de Pascuas, la temperatura descienda considerablemente.

Si para el viernes, la máxima que se espera ronda los 27 grados, siempre matizados por la nubosidad y la probabilidad de lluvias, para el sábado se estima que el mayor registro se estacione en los 23, siempre con agua y viento. El domingo, el otoño se instalará definitivamente con máximas de 15 grados.