Villa Mercedes bajo el agua: las precipitaciones desnudaron fallas estructurales

El intendente, Maximiliano Frontera, se puso ropa de Defensa Civil y salió a recorrer puntos críticos. Para muchos, se trató de una justificación por las obras que no están. Foto: Municipalidad de Villa Mercedes.

Para las planillas oficiales fue una lluvia de 52,6 milímetros; para los vecinos de Villa Mercedes significó una jornada de caos que muchos no dudaron en calificar como “histórica”. Durante las últimas 24 horas, la intensidad del fenómeno climático no solo anegó calles, sino que puso en jaque la infraestructura urbana básica, exponiendo un sistema cloacal agotado y canales de desagüe que se vieron rápidamente superados por el caudal.

El epicentro de la crisis se localizó en la barriada ubicada detrás de la Sociedad Rural Río V, donde el avance del agua transformó las calles en ríos intransitables y amenazó de forma directa a las viviendas de la zona.

Se registraron fuertes dramas en distintos sectores. Foto: Municipalidad de Villa Mercedes.

La situación fue crítica en las inmediaciones del Parque La Pedrera; allí, la vulnerabilidad del sector quedó retratada en una imagen que circuló con fuerza: un móvil de las fuerzas de seguridad quedó completamente rodeado por el agua al intentar ingresar al complejo habitacional La Ribera, evidenciando la dificultad de acceso incluso para los servicios de emergencia.

En medio de este escenario, el intendente Maximiliano Frontera encabezó un operativo de control y monitoreo de canales junto a todas las áreas municipales. Con un chaleco de Defensa Civil y rodeado de cámaras que registraron su paso, el jefe comunal supervisó los trabajos en el canal de descarga situado detrás del barrio La Ribera y recorrió diversos sectores afectados.

Las calles, colapsadas. Foto: gentileza.

Esta aparición pública generó una inmediata división de opiniones entre los vecinos mercedinos. Mientras que desde el sector oficial se resaltó el acompañamiento directo a las familias damnificadas, diversas voces críticas señalaron que la presencia del intendente fue una reacción tardía para intentar justificar la ausencia de obras de infraestructura que hubieran evitado el desastre.

El colapso no fue solo hídrico sino también sanitario, dado que el sistema cloacal desbordó en múltiples puntos de la ciudad. El personal técnico que trabajó en las bocas de tormenta reportó el hallazgo de grandes cantidades de basura, un factor que agravó significativamente la obstrucción de los drenajes.