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Investigación de la UNSL para la AFA

El fútbol del interior ya tiene su primer diagnóstico socioeconómico y se hizo libro

Un estudio inédito de la Faculad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales midió el impacto de más de 2.100 clubes de todo el país.

Por redacción
| 23 de mayo de 2026
El magíster Claudio Salas y Mario Echaverría, integrante del Comité Ejecutivo de la AFA. Foto: Gentileza.

En un hecho sin precedentes para el ámbito académico y deportivo, la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (FCEJS) de la Universidad Nacional de San Luis, con sede en Villa Mercedes, culminó una investigación histórica que revela el ADN socioeconómico del fútbol argentino. El trabajo, realizado a pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), analizó por primera vez la estructura y el impacto de los clubes del interior profundo y se plasmó en una publicación bibliográfica que ya genera repercusión nacional.

 


"No existía en la Argentina ni en América un trabajo de esta magnitud que midiera el impacto económico y social de los clubes de fútbol del interior", destacó el magíster Claudio Salas, docente de la FCEJS y director del equipo de investigación de la UNSL, al detallar el inicio del proyecto tras un convenio firmado con la AFA.

 

 

Un libro para la historia. Foto: gentileza. 

 


A través de un cuestionario de cerca de 100 preguntas administrado junto al Consejo Federal de la AFA, el equipo logró relevar más de 2.100 clubes de las 23 provincias, lo que representa casi el 40% del total del país. Con esta base de datos masiva, los investigadores diseñaron un modelo propio con indicadores económicos y sociales específicos para cada jurisdicción.

 


Entre las conclusiones principales, el estudio determinó que el denominado "producto bruto nominal del fútbol del interior" moviliza de manera directa entre 280.000 y 290.000 millones de pesos anuales, sumando otros 140.000 millones de forma indirecta.

 

 

En materia laboral, las instituciones generan entre 28.000 y 36.000 puestos de trabajo directos, alcanzando los 56.000 empleos indirectos en las distintas localidades y zonas rurales de la Argentina.

 

 

Instantes de la presentación del estudio ante dirigentes del país. Foto: gentileza. 

 


Más allá de las asimetrías económicas detectadas entre provincias, Salas resaltó el rol social de las entidades: "En los últimos años no cerró ningún club; el club contiene, integra y forma más allá de la competencia". 

 


El libro, que cuenta con el prólogo del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y aportes de Pablo Toviggino, ya agotó su primera edición tras una presentación en Chubut, lo que derivó en un nuevo pedido de 1.000 ejemplares y el inicio de una gira de exposición que continuará por Buenos Aires, La Rioja y Jujuy, entre otros puntos del país.

 

 

El "Chiqui" Tapia y Claudio Salas. Foto: gentileza. 

 


El rol de la universidad pública

 


Dentro de las conclusiones del estudio, el director del proyecto destacó el valor estratégico de la educación superior estatal para el desarrollo del país, afirmando que este logro "pone en valor a la universidad pública, la cual es capaz de dar respuestas científicas y tecnológicas a demandas complejas de la sociedad". 

 


Salas subrayó que el trabajo no solo visibiliza el rol de contención de los clubes, sino que también demuestra el potencial de las casas de estudios de gestión pública para articular con instituciones civiles y generar herramientas técnicas inéditas que transformen la realidad socioeconómica regional.
 

 

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