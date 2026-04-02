Asamblea Legislativa: lo que ocurrió adentro y afuera del recinto

El maíz que no aparece y los pesos tampoco.

Los diputados justicialistas exhibieron durante la Asamblea Legislativa llamativos carteles color maíz con inscripciones como: "Bazla es Poggi" y “¿Dónde están los millones del maíz?". Por supuesto, como el gobernador mira para otro lado, en su discurso no le dedicó ni el más mínimo párrafo a este escándalo que aún tiene mucha tela para cortar.

De la noche a la mañana, "se esfumaron" los granos cosechados en unas 2 mil hectáreas a un valor de más de 2 millones. Ya cayó un integrante del gabinete provincial, el guardián de la ética pública Ricardo André Bazla y hay otros que están en la mira. Mientras tanto Poggi juega al distraído. ¿De qué se ríe el Federico Trombotto? El ministro es uno de los más mencionados en la causa.

Un saludo que atrajo miradas y cuchicheos

En la previa del discurso del gobernador en la Legislatura, el vicegobernador Ricardo Endeiza atrajo la atención al levantarse del sillón de la presidencia de la bicameral y cruzar todo el recinto para saludar al juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul. El hecho para nada pasó inadvertido, ya que ante otros invitados especiales no tuvo igual gesto.

Sonrisas que generaron indignación

Muy mal cayó en la comunidad universitaria la foto que divulgó el diputado Víctor Moriñigo (ex rector de la UNSL) de un ameno encuentro que mantuvo con el funcionario nacional Alejandro Cacace.

El malhumor estalló porque Cacace integra el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger que "al hueso" fue con los recortes que afectaron a las universidades. En ámbitos universitarios lo de Moriñigo ya no sorprende por el doble juego que siempre hizo: por un lado, expresa que apoya a las universidades y por el otro acompaña las políticas del presidente Milei.

Debutante y picante

El diputado Cristian Alcaraz, diputado del PJ por el Departamento Belgrano, al desglosar el contenido del discurso del gobernador Poggi dijo que, si bien habló mucho de educación, se le quedó en el tintero hablar de otros temas que preocupan en San Luis. No habló de los caídos salarios en todos los ámbitos, del incremento de la pobreza, de la lucha de los docentes y empleados judiciales; y de la inseguridad. “El gobierno no puede desatender estos temas. Hay querer y cuidar a San Luis”, apuntó el legislador que en algunos momentos también se contagió del generalizado ambiente clima de aburrimiento en el recinto legislativo.

Presencia libertaria

La senadora nacional Ivanna Arrascaeta junto su esposo y asesor del bloque de LLA Rodolfo Negri y el diputado nacional Carlos Almena participaron de la sesión. Los ubicaron delante de los ministros del Superior Tribunal de Justicia. El empresario tras aclarar que viene “del palo de la educación” dijo acompañaba todo lo que se invierta en esta área. “Coincidimos y desde la nación estamos en la misma sintonía”.

Golpes y gas pimienta a un puente sobre el río San Luis

La Bulla Comunicación Alternativa publicó imágenes muy fuertes sobre el saldo de la brutal represión que sufrieron dirigentes y militantes del gremio ATE.

En una de ella está el secretario general Fernando Gatica tirado en el piso rodeado de las botas policiales y, como contraste de la violencia ordenada por el Ministerio de Seguridad, una imagen del gobernador durante su discurso.

En una segunda imagen, aparece uno de los militantes sufriendo las consecuencias del gas pimienta. El escenario del ataque fue cuando la columna cruzaba el puente sobre calle Ascasubi.