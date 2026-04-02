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Error o ignorancia

El soldado de Malvinas al que le taparon la cara

Un mural ubicado en Terrazas del Portezuelo que recuerda la Guerra de Malvinas fue tapado parcialmente. El recuerdo incompleto y la necesidad de proteger el patrimonio cultural e histórico de la provincia. 

Por redacción
| 02 de abril de 2026

Si conviene recordar Malvinas en los hechos, es también conveniente estar atento a los detalles. Por algún descuido de algún integrante del Gobierno Provincial, una gran mural que en Terrazas del Portezuelo recuerda la gesta fue tapado parcialmente, en el preciso espacio donde se debe apreciar el rostro de un soldado.

 

 

Un círculo que seguramente cumple una función importante tapa parte de la obra de arte que hizo el artista correntino Mauricio Almirón en el Edificio Oeste del centro administrativo provincial. El emotivo mural queda de esa forma incompleto, tapado por el desprecio o por el apuro. Cualquiera sea la razón, el mensaje parece dejar de lado el recuerdo de la guerra.

 

 

La obra es aún más emocional, porque el soldado al que le taparon la cara representa al padre de Almirón, combatiente en Malvinas, y a su madre, que lo espera llorando. Afortunadamente, los alcances de la mala idea no llegaron a ella.

 

 

El error, la omisión, la ignorancia o la simple y llana brutalidad sirve para discutir otro elemento, ajeno al homenaje a los ex combatientes. El de la protección del patrimonio artístico y cultural de la provincia

 

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