"Que hayan imputado al ministro de Ética Pública por ocho delitos es gravísimo"

Ricardo Bazla sale de la audiencia de formulación de cargos. El diputado Jorge Fernández sostuvo que el gobierno de Poggi tiene que dar explicaciones, "no mirar para el costado".

Mientras se espera con especial interés lo que hará el gobernador Claudio Poggi con el fracaso que significó la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión (no se ha anunciado si la mantendrá y a quién designará, si la desintegra o bien le baja de rango la integra algún ala del Ministerio de Gobierno), empezaron a surgir las primeras repercusiones políticas.

Una de ellas vino del diputado nacional Jorge “Gato” Fernández quién sostuvo que “es gravísimo” el resultado de la investigación judicial que está en marcha por el escándalo de “El Caburé” y que le haya imputado ocho delitos a quien estaba al frente de ese organismo Ricardo André Bazla, quien hasta este miércoles y durante casi tres años fue uno de los colaboradores de máxima confianza de Poggi.

“Es claro que el maíz se cosechó, pero también es claro que el maíz no está”, expresó “Gato” Fernández y consideró que debe haber algún tipo de explicación con lo que sucedió con la cosecha y la millonaria suma.

El legislador nacional, en una entrevista en FM 107.1 “Piedras Azules” de Nogolí, al hacer un análisis de los temas de actualidad en la provincia se tuvo que referir a este culebrón que sacudió al gobierno provincial y a la clase política. Tras sostener que “la mediocridad es la característica de la gestión provincial de Claudio Poggi”, a manera de reflexión opinó que “le imputen la cantidad de cargos que le han imputado al ministro de la Ética Pública es gravísimo, es gravísimo”.

Frente a las permanentes maniobras y dilaciones que el Ejecutivo provincial ha tenido con la misteriosa desaparición de una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares, Fernández apuntó que frente a este bochorno que tiene bajo la lupa de la justicia a varios integrantes del gobierno “no se puede mirar para otro lado”. “Es claro que el maíz se cosechó, pero también es claro que el maíz no está”, expresó “Gato” Fernández y consideró que debe haber algún tipo de explicación con lo que sucedió con la cosecha y la millonaria suma.

En otro momento, el diputado nacional se lamentó por la opaca realidad que atraviesa la provincia. Luego de puntualizar que San Luis en la actualidad “no se destaca absolutamente por nada”, puntualizó con preocupación que no hay referencia en materia de obra pública, en seguridad, en educación, ni en materia de Salud, "es decir en absolutamente en nada". "Todo lo que en algún momento fue faro que traía la luz, que desde otras provincias lo venían a ver, hoy ha dejado de ser así”.