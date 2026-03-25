Un mes después de que lo echaran, un funcionario de Cultura dejó el cargo

Casi un mes después de su desplazamiento de la Dirección de Gestión Cultural de San Luis, su titular Pablo Muñoz finalmente dejó su cargo luego de una novela en la que el funcionario se negaba a abandonar el puesto. Lo que comenzó como una sanción ante un hecho considerado "escandaloso y torpe" como la habilitación del patio del Museo Histórico de San Luis (Muhsal) para una fiesta privada con características de boliche, derivó en un abierto enfrentamiento político que involucró a las máximas figuras del radicalismo en el gabinete puntano.



El detonante de la crisis fue el uso de un espacio emblemático y sensible, vinculado a la memoria de las víctimas de la dictadura militar, para un evento recreativo con baile incluido. Esta decisión de Muñoz generó una inmediata indignación social y administrativa, lo que motivó que Roberto Pagano, director jurídico del Ministerio de Hacienda pero señalado como el principal operador político del sector, le solicitara la renuncia.



Sin embargo, en un giro inesperado, Muñoz optó por la resistencia. A través de una carta enviada directamente al ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, el funcionario expresó su desacuerdo con la medida y calificó el pedido de alejamiento como "no pertinente". Esta negativa no solo bloqueó administrativamente el recambio, sino que expuso una grieta de autoridad entre el ministro Álvarez Pinto y el sector que responde a Pagano.

El miércoles, en la apertura del Salón de las artes en La caja de los trebejos, Muñoz posó sonriente para cuanta foto le pidieron y estuvo atento a los requerimientos de los artistas, les llevó sándwiches y gaseosas a la banda musical y conversó con todo el mundo.