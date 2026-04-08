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Una ayuda

Abrieron la inscripción para los vouchers educativos de 2026

Están destinados a familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas privadas. Es la tercera edición del programa.

Por redacción
| Hace 3 horas

El Ministerio de Capital Humano inició la convocatoria para inscribirse en el programa Vouchers Educativos 2026, que consiste en una prestación temporaria para las familias cuyos hijos de hasta 18 años de edad asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos el 75% de aporte estatal.

 

 

Así lo indicó en la Resolución 205/2026 que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial donde se informó que las prestaciones están a cargo de la Secretaría de Educación, dependiente del citado Ministerio en la que será la tercera edición del programa, ya que también se entregó en 2024 y 2025.

 

 

La mencionada resolución firmada por el Secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell convocar a la inscripción correspondiente para el año 2026 del Programa de Asistencia ‘Vouchers Educativos’ hasta el 30 de abril de 2026”.

 

 

El programa fue creado para facilitar el pago de cuotas en los establecimientos educativos de inicial, primario y secundario, y para acceder al mismo es necesario que los ingresos del grupo familiar no superen los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que equivale a $2.504.600, considerando el último registro actualizado, de febrero 2026.

 

 

Además, para poder cobrar el voucher educativo, los beneficiarios no deben tener atrasos en el pago de las cuotas escolares, ya que, si hay dos cuotas impagas, el beneficio se suspende hasta que se regularice la deuda, mientras que para inscribirse deberán presentar:

 

  • DNI y número de CUIL de los menores a cargo.
  • Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.
  • CBU actualizado en Mi ANSES
  • Estar registrado en Mi Argentina.
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