Del enojo al desprecio: el nuevo clima emocional que detecta un monitoreo digital

El estudio de la consultora “Reputación Digital” no solo habla de rechazo político: también plantea que la conversación digital comenzó a mutar hacia emociones más intensas, persistentes y difíciles de revertir.

¿El oficialismo perdió la pelota en la cancha digital?

Los datos corresponden al análisis de conversaciones en redes y plataformas digitales entre febrero y mayo de 2026, y muestran tres fenómenos centrales: predominio del enojo, deterioro emocional asociado a figuras del oficialismo y un salto desde el descontento hacia el “desprecio político”. El rechazo es total.

El análisis también le dedica un apartado especial a Manuel Adorni, concluyendo que su figura concentra niveles de negatividad incluso superiores al promedio del gobierno nacional.

Según el informe, el impacto del escándalo por viajes y propiedades habría comenzado a erosionar uno de los pilares centrales del relato libertario.

El ITS ingresó en zona crítica y enciende señales de desgaste político

El informe también reveló un dato que comienza a generar preocupación dentro del escenario político argentino: el ITS (Índice de Tolerancia Social) aplicado a la gestión de Milei cayó a -28,6, ingresando formalmente en la denominada “zona crítica”.

El indicador busca medir el nivel de tolerancia, aceptación o rechazo social que existe alrededor del gobierno nacional en lo digital.

El dato de -28,6 implica que el clima digital dejó atrás la neutralidad y comenzó a consolidar un volumen de conversación negativa sostenida.

Además, funciona como un termómetro del humor social, permitiendo detectar procesos de desgaste antes de que aparezcan en encuestas tradicionales.

Para la consultora, el informe deja una señal más que clara: el gobierno enfrenta una etapa en la que la tolerancia social parece comenzar a agotarse y donde cada conflicto político o económico tiene un costo reputacional más alto que meses atrás.

La incógnita ahora es otra: ¿el humor social digital refleja realmente lo que ocurre en la calle o se trata de una amplificación propia del ecosistema de las redes?