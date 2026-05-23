Murió Ernesto Jauretche, histórico militante, escritor y sobrino del célebre pensador

Ernesto Jauretche, histórico militante del peronismo revolucionario de la década del 70, escritor y ex funcionario de la provincia de Buenos Aires, falleció este sábado a los 86 años.



Sobrino del célebre pensador nacional Arturo Jauretche, Ernesto fue un activo protagonista de la historia política reciente del país y dejó un profundo legado como intelectual comprometido con las causas populares.



La trayectoria de Jauretche sintetiza los dilemas, pasiones y quiebres de una generación que marcó a fuego la política argentina. "Soy un peronista nacido peronista", solía definirse para explicar una militancia que asumió casi como un mandato familiar.



Tras formarse como técnico mecánico, dio sus primeros pasos en los talleres y fábricas de la industria metalúrgica, donde comenzó una temprana actividad gremial dentro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).



Su formación política e intelectual estuvo íntimamente ligada a su tío, Arturo Jauretche, uno de los máximos referentes del pensamiento nacional. Ernesto recordaba con afecto aquellas jornadas en las que asistía al autor de El medio pelo en la sociedad argentina: "Don Arturo no sabía usar la máquina de escribir, así que recurría al dictado. Mucho de lo que escribió pasó primero por mis manos". Bajo ese ala protectora, se inició en el periodismo en 1966 y comenzó sus estudios en economía agraria.



Su fuerte compromiso con el movimiento peronista lo llevó a integrar diversas agrupaciones juveniles y, más tarde, a formar parte de la estructura de Montoneros. Durante los convulsos años 70, su militancia lo condujo también a la gestión pública como funcionario del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.



Sin embargo, tras diferencias internas con la conducción de la organización guerrillera, fue expulsado de sus filas y debió partir al exilio en México ante la persecución de la última dictadura militar.



"Memoria de la Esperanza" y el debate actual



En su faceta como escritor, Jauretche plasmó sus vivencias en su reciente obra autobiográfica, “Memoria de la Esperanza”. Vida, pasión y muerte de un muchacho peronista.



En el prólogo del libro, definía la epopeya de su generación frente a la proscripción y la contrarrevolución de 1955, destacando que para los jóvenes de entonces "la vida de uno valía poco" frente a la magnitud de los objetivos colectivos. El historiador Norberto Galasso lo definió con precisión como un militante que estuvo "siempre el primero en la fila de la pelea y el último en la del reparto".



En sus últimas intervenciones públicas, Jauretche se mostraba sumamente crítico de la actualidad del Partido Justicialista, al advertir que en los últimos años el espacio "no arriesgó".



Agencia Noticias Argentinas.

