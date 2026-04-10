Golpe al bolsillo: desde este sábado rigen nuevas tarifas en el interurbano

A partir del primer minuto de este sábado 11 de abril, viajar por el territorio puntano será más costoso. La Dirección de Transporte de la Provincia informó que entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el servicio interurbano, con incrementos diferenciados según se trate de tramos de corta, media o larga distancia.



La actualización responde -según la versión oficial- al escenario económico que atraviesa el sector. De acuerdo a lo que explicaron desde la cartera, los costos operativos sufrieron un fuerte impacto, destacándose el aumento del 29% en el precio del combustible registrado durante el primer cuatrimestre de 2026.

Sin embargo, más allá de las explicaciones, la realidad es que la medida impacta de lleno en la gente. Tanto aquellos que viajan diariamente, como para los que tienen que usar el servicio por razones de trámites, salud, entre otras necesidades. La gente del interior, lo sufre con fuerza.



Los nuevos valores

Con la entrada en vigencia de la Resolución N° 65-ST-DT-2026, estos son algunos de los precios destacados para los usuarios que parten desde la capital puntana.



Juana Koslay / La Punta: $1.700,00



Potrero de los Funes / ULP: $1.800,00



Volcán: $1.900,00



El Suyuque / La Cumbre: $2.000,00



Estancia Grande / Barranquita: $2.200,00





El Trapiche / La Petra: $3.000,00



La Florida / Riocito: $3.800,00



Villa de la Quebrada: $3.900,00



Nogolí: $4.300,00



San Francisco: $8.200,00



Luján: $10.000,00



Quines: $12.000,00



Candelaria: $14.600,00



La Toma: $6.600,00



Tilisarao: $8.300,00



Concarán: $9.700,00



Santa Rosa: $13.100,00



Carpintería / Los Molles: $12.500,00 - $12.800,00



Villa de Merlo: $14.600,00



Villa Mercedes: $8.200,00



Justo Daract: $11.800,00



Zanjitas: $7.300,00



San Jerónimo: $5.000,00



La Calera: $7.800,00