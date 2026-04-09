María Paz Peralta, la chica que disfruta mientras pedalea casi cien kilómetros

Está acostumbrada a los desafíos largos y extenuante. Por eso María Paz Peralta, la ciclista de 15 años que representará a la provincia en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá, espera los 92 kilómetros de carrera con su habitual tranquilidad y la confianza que le da una buena preparación previa.

La joven puntana, vecina del barrio El Faro 1, alumna del colegio San Pablo, lleva meses detrás del objetivo que finalmente le llegó después del Argentino de Ruta, cuando fue convocada para la selección argentina que participará de la compentencia continental. “Yo sabía que el campeonato argentino era un clasificatorio para los suramericanos, por eso me preparé superbien. Sabía que tenía chances, pero no me lo esperaba”, dijo María Paz a El Diario de la República.

A los pocos días de finalizado el torneo nacional donde María Paz consiguió una medalla de bronce en la prueba contrareloj y otra de plata en pelotón, sus padres la fueron a buscar a la escuela, la subieron al auto, le pusieron la canción de la selección. En ese momento le anunciaron de la convocatoria. Por supuesto que la adolescente se largó a llorar.

“Voy con buenas expectativas, no sé qué podría pasar, estoy bien preparada, conseguí muchos fondos, muchas salidas a buen ritmo, muchos entrenamientos muy exigentes, muchas horas arriba de la bici. Sé que puedo hacer un buen papel y voy a dar todo de mí en cada pedaleada”, dijo la joven que además se enfrentará a un terreno totalmente llano, a un clima muy caluroso, con mucha humedad.

“Al principio no entendía nada y cuando caí en la cuenta fue algo muy loco, no podía parar de llorar”, comentó la chica que entrena todos los días, aunque a veces, de acuerdo al calendario, algún domingo se toma de descanso. Lo bueno que hay en San Luis, dice, son lugares de entrenamiento para todas las especialidades.

Peralta correrá el 18 de abril en los Suramericanos de la Juventud que inician oficialmente el domingo. El otro puntano que será parte de la delegación argentina es el levantador de pesas Alvaro Matricardi.

La joven sabe que en la compentencia internacional se medirá con corredoras de más experiencia, “que ya han corrido panamericanos y están en un nivel muy bueno”. De hecho, algunas tienen hasta 17 años, el límite de edad para los Juegos y la puntana será una de las más chicas del pelotón. Lo que no quiere decir que se achique, en absoluto.

“Voy con buenas expectativas, no sé qué podría pasar, estoy bien preparada, conseguí muchos fondos, muchas salidas a buen ritmo, muchos entrenamientos muy exigentes, muchas horas arriba de la bici. Sé que puedo hacer un buen papel y voy a dar todo de mí en cada pedaleada”, dijo la joven que además se enfrentará a un terreno totalmente llano, a un clima muy caluroso, con mucha humedad.

El domingo, María Paz emprenderá el viaje a Panamá y tendrá algunos días de adaptación en el país centroamericano en los que se propuso descansar, comer bien y concentrarse en la compentencia.

Será la segunda performance internacional que afronte la ciclista en su corta carrera, tras los Juegos Binacionales de los que participó el año pasado en Chile. Aunque su objetivo es disfrutar al máximo cada carrera, el paso que piensa dar en los próximos años es llegar a ser profesional y competir en Europa. Por lo pronto, se prepara para afrontar su último año en la categoría Juvenil antes de pasar a la exigente Junior.

“Está bueno probar cosas afuera –agregó-, formarse como una mejor deportista. Obviamente que me gustaría llegar a un Mundial, algún día, si Dios quiere, si el camino se me da como lo tengo esperado”.

Peralta se define “cien por ciento puntana”, orgullosa de su tierra y agradecida de su familia, quien la apoyó en todos los momentos de su carrera. Fue su hermano, Lautaro Ríos, un reconocido ciclista puntano sub 23 que este año hará pretemporada en España, quien la inició en el deporte de las dos ruedas, aunque inconscientemente.

Recordó María Paz que se aburría mucho cuando al principio acompañaba a Lautaro a las compentencias, como espectadora. “No me gustaba para nada el ciclismo, no me gustaba levantarme temprano, nunca pensé terminar acá”, agregó con una sonrisa adolescente. A los 4 años probó patinaje y duró mucho tiempo hasta que la pandemia la invitó a dejar.

Pasó por natación, básquet, quiso empezar fútbol y vóley hasta que conoció el atletismo y se quedó por dos años allí, pero el ejemplo de su hermano no tardaría en prender definitivamente. “Un día, de repente, me empezó a gustar el ciclismo. Después empecé a a crecer, a entrenar, me empezó a ir bien y acá estoy. No sé qué haría sin el ciclsmo en mi vida”.

“Mi mamá es la que me levanta en los días malos y la que está en los buenos. Se alegra por mí, me alienta y en cada carrera pega el grito más fuerte. Y mi papá me da todo lo que necesito, lo amo”, agregó la joven..

Otro ejemplo claro de apoyo en la carrera de Peralta son sus padres, deportistas de toda la vida, profesores de Educación Física y constantemente detrás de sus hijos. “Mi mamá es la que me levanta en los días malos y la que está en los buenos. Se alegra por mí, me alienta y en cada carrera pega el grito más fuerte. Y mi papá me da todo lo que necesito, lo amo”, agregó la joven..

A Lautaro se suma para completar la familia, Lorenzo, el chiquitín; y su abuela, “que siempre está presente”.

La joven también agradeció a su escuela por el acompañamiento a sus horarios en el deporte; a sus amigos, con quienes “la paso muy bien porque me río mucho” y a sus tías, a quienes visita en los ratos libres, si es que no eligió una película para ver o le dedicó el tiempo a otra de sus pasiones: la pintura.