Familiares de los policías del caso Magalí Morales marcharon en Santa Rosa del Conlara

La Plaza Pringles de Santa Rosa del Conlara fue este domingo el escenario de una concentración que buscó visibilizar la postura de los familiares y allegados de los cuatro efectivos policiales procesados en la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales.



Bajo el lema “Hoy nos toca levantar la voz”, la movilización —que originalmente estaba prevista para el sábado pero debió posponerse por razones climáticas— reunió a vecinos y familiares con un pedido de "justicia verdadera".

La concentración fue en el corazón de la localidad. Foto: gentileza.



La convocatoria, que se desarrolló de manera pacífica, hizo hincapié en la necesidad de que el proceso judicial se sostenga sobre bases técnicas y objetivas. Los organizadores distribuyeron un mensaje contundente a la comunidad: “Convocamos a todos los que creen en la justicia verdadera, en el respeto y en la dignidad, a que se sumen a este pedido. Porque nadie está exento de vivir una injusticia. Hoy somos nosotros… mañana puede ser cualquiera”.



Durante la jornada, los manifestantes expresaron su rechazo a lo que consideran un juicio social previo que afecta la imparcialidad del caso. “No pedimos privilegios. Pedimos lo justo: un proceso basado en pruebas, sin prejuicios ni condenas anticipadas”, sostuvieron los familiares de los uniformados.

La gente pidió justicia. Foto: gentileza.



El reclamo central de la marcha giró en torno a la transparencia judicial. Los asistentes manifestaron su preocupación por el curso de la causa y repudiaron cualquier intento de resolución que no esté estrictamente ligada a las pruebas recolectadas. “Porque cuando la injusticia toca a uno, nos afecta a todos”, agregaron al cierre de la movilización.

Un mensaje unánime en la marcha. Foto: gentileza.



La marcha en Santa Rosa del Conlara marca un nuevo capítulo en la repercusión social que tiene la causa Morales, esta vez desde la perspectiva del entorno de los acusados, quienes insisten en que se garantice el derecho de defensa y la presunción de inocencia en un caso que mantiene la atención de toda la provincia.

