Caso El Caburé: la verborragia de Bazla lo deja a un paso de la prisión preventiva

La situación procesal de Ricardo André Bazla ha pasado de compleja a crítica por su propia responsabilidad. El exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, imputado por presuntas irregularidades en el manejo del campo "El Caburé", quedó expuesto tras una entrevista periodística donde, de forma voluntaria, reconoció haber incumplido las normas de conducta que le permitían seguir en libertad.



Al momento de ser procesado, la Justicia le impuso una serie de requisitos innegociables: firmar mensualmente el libro de procesados, no salir del país y, bajo ningún concepto, mantener comunicación con personas vinculadas a la causa o funcionarios del Gobierno actual.



Un error de cálculo mediático



Sin embargo, en un rapto de sinceridad que complica su defensa, Bazla relató ante los micrófonos de Andrea Bringas que, apenas finalizada la audiencia de formulación de cargos, se comunicó telefónicamente con el gobernador Claudio Poggi y el vicegobernador, Ricardo Endeiza.



El objetivo de las llamadas habría sido comunicar su renuncia, pero el acto en sí mismo constituye una violación directa a la orden judicial que le prohibía expresamente esos contactos.



Esta admisión, registrada con precisión en el minuto 12:22 de la entrevista, fue interpretada por la querella como una muestra de desprecio por las medidas cautelares o, en el mejor de los casos, una negligencia inexcusable para alguien que lideraba el área de Ética Pública.



Pedido de prisión preventiva



Ante esta "autoincriminación" pública, la querella presentó este jueves 9 de abril un pedido para endurecer las medidas de coerción. El escrito solicita que se revoque la libertad de Bazla y se dicte su prisión preventiva, argumentando que el imputado ha demostrado que no está dispuesto a acatar las restricciones que buscan proteger la transparencia de la investigación.



La causa "El Caburé" investiga el paradero miles de toneladas de maíz valuadas en 2 millones de dólares que desaparecieron sin rendición de cuentas. Ahora, el juez Alfredo Cuello deberá resolver si la indiscreción de Bazla es suficiente para enviarlo a prisión mientras avanza el proceso por peculado y defraudación.

