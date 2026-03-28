La declaración de la exsecretaria de Bazla que lo acorrala en la causa El Caburé

El juez Alfredo Cuello aceptó el pasado miércoles la imputación contra Ricardo André Bazla por ocho delitos en el marco de la causa "El Caburé". La decisión judicial se apoya en una sólida base testimonial, donde las declaraciones de quienes formaron parte del equipo de trabajo del funcionario del gobierno de Claudio Poggi resultaron determinantes para desentrañar el funcionamiento interno de la secretaría.



De acuerdo con la información difundida por El Mosquito Puntano, el testimonio de Nelly Adaro se convirtió en la pieza más relevante del expediente. Adaro, quien fue secretaria privada de Bazla desde mayo de 2024 y se encuentra bajo licencia por maltratos del funcionario, confirmó que el campo en cuestión estaba bajo la responsabilidad directa del secretario.



Según su relato, no existe ningún expediente administrativo sobre la cosecha de maíz en el sistema Tramix, una irregularidad manifiesta dado que incluso contrataciones menores se tramitaban rigurosamente por esa vía.



Adaro fue más allá y denunció una maniobra de extrema gravedad: el intento de "comprar" testimonios judiciales. De acuerdo a la exsecretaria, se le ofreció un cargo público a un exdirector de sumarios como contraprestación para declarar a favor en la causa, una acción que habría sido coordinada por el propio Bazla.



A esto se sumó la descripción de represalias inmediatas contra otros colaboradores, como Natalia Gil Ledesma, quien fue instada a renunciar tras presentarse ante la Fiscalía.



El proceso también contó con el aporte de Darío Oviedo, quien desacreditó el intento de Bazla de deslindar responsabilidades en sus subordinados.



Oviedo explicó que él solo actuó como un "cadete" siguiendo órdenes directas del secretario, quien fue el encargado de suscribir el contrato con el contratista privado. Esta declaración, sumada a la de Adaro, terminó por cercar la posición del titular de la Secretaría de Ética Pública.

"Sentí una gran decepción de esa secretaría porque nada era ético ahí", sentenció Adaro al cierre de su declaración.

