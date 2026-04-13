San Luis: cuestionan la adjudicación de una obra pública y recurren a la justicia

La polémica por la adjudicación de una obra pública en San Luis sumó un nuevo capítulo. El empresario puntano José María Escudero volvió a cargar públicamente contra el gobierno provincial de Claudio Poggi, luego de denunciar irregularidades en una licitación por un monto cercano a los $1.800 millones.

Tras conocerse la adjudicación (demarcación de una ruta), Escudero advirtió que agotará todas las instancias legales. La causa ya estaría en manos de la Justicia, mientras crece la tensión entre el sector privado local y el Ejecutivo por el manejo de la obra pública.

Según detalló, su firma local presentó una propuesta considerablemente más económica que la del resto de los competidores. Sin embargo, el contrato fue adjudicado a una empresa con sede en Rosario. El hecho, aseguró, contradice los discursos oficiales sobre el apoyo a emprendedores puntanos y la vigencia de la Ley de Compra en San Luis, que prioriza a proveedores locales.

“Mi oferta era más barata que todas. Esto no es solo una cuestión de números, es sostener el empleo de los trabajadores puntanos”, afirmó el empresario, quien adelantó que “irá hasta las últimas consecuencias en la justicia” a partir de la presentación ya realizada.

El denunciante remarcó la importancia de estos proyectos para mantener activa la mano de obra provincial y cuestionó que, pese a la normativa vigente, se termine favoreciendo a firmas de fuera de San Luis.

Por el momento no hubo respuesta oficial del gobierno de Claudio Poggi sobre la denuncia ni sobre los criterios utilizados para definir la adjudicación.