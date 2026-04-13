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“Doctorado Honoris Causa”

Distinguieron en Guatemala al rector de la UnViMe

Marcelo Sosa fue galardonado por la Universidad Alva Edison de México. Además, dictó una conferencia donde hizo eje en el valor de la educación pública.

Por redacción
| Hace 2 horas
El rector Marcelo Sosa con la distinción que le entregaron el 7 de abril.

El rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, Marcelo Sosa, recibió en la ciudad de Antigua Guatemala una distinción internacional. Se la otorgó la Universidad Alva Edison, de Puebla, México, en “reconocimiento a su destacada trayectoria académica, su liderazgo universitario y su valioso aporte al fortalecimiento de la educación superior en el ámbito internacional”, tal como lo difundió la entidad otorgante.
Además de recibir la distinción que Sosa la atribuyó a la labor institucional en la UnViMe”, brindó una conferencia magistral titulada “El buen gobierno y la autonomía universitaria argentina” ante el auditorio de Capuchinas, una histórica construcción del año 1731, donde se dieron cita rectores, académicos americanos, europeos y africanos, embajadores, jueces y magistrados”.
Durante su exposición, el rector se refirió al valor de la educación pública y en especial sobre la potencialidad y el prestigio de la universidad argentina en ámbitos internacionales.
El evento fue organizado por el Colegio Oficial Internacional de Doctores.
Fuente: Prensa de UnViMe

 

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