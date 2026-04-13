ATE le pidió al gobierno de San Luis “un plan de desendeudamiento”

Usando como referencia “el atraso salarial con relación a la inflación y la suba indiscriminada de los precios”, el Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis adelantó que elevará este lunes una nota dirigida al gobernador Claudio Poggi y al secretario de Hacienda Néstor Ordoñez, con el propósito de encontrar respuestas a “una de las problemáticas más urgentes que atraviesan los trabajadores y trabajadoras Estatales de San Luis: el endeudamiento”.

Esos dos factores impactaron con crudeza en los bolsillos de los trabajadores y “es muy conveniente que rápidamente se avance en un plan de desendeudamiento que contemple, por ejemplo, a los trabajadores que hoy tienen que disponer de más del 50% de sus salarios para pagar tarjetas de créditos bancarios. Creemos que es algo que se debe atender y hemos visto que, en otras provincias, los gobiernos han avanzado en este tipo de planes que son súper necesarios en este momento”, señaló el secretario general Fernando Gatica.

La inquietud que le ha trasladado la organización gremial abarca a los agentes estatales, tanto provinciales como municipales, los jubilados, jubiladas y beneficiarios y beneficiarias del Plan de Inclusión Social.

“En un contexto marcado por el aumento constante del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo y salarios que pierden su poder de compra con la inflación, es imprescindible que el Gobierno Provincial genere políticas públicas para enfrentar esta situación.

En el pronunciamiento ATE propuso la creación urgente de un plan de Desendeudamiento. La iniciativa contempla la refinanciación de deudas en tarjetas y créditos con tasas bonificadas, con intereses absorbidos por el gobierno y en plazos accesibles, que se pueden hacer “a partir de la construcción de convenios de la provincia con bancos, como por ejemplo, el Banco Nación que hoy mantiene vigentes acuerdos y promociones con el Gobierno Provincial”.