"Nos falta a todos": la desesperada búsqueda de "Nala"

Para la familia de Pablo Giraudi, las últimas noches han sido de vigilia, silencio y una angustia que no encuentra consuelo. El domingo 12 de abril, alrededor de las 20:30, la vida cotidiana en la zona rural de Nueva Escocia se vio fracturada por la ausencia de un integrante fundamental: "Nala", una cachorra ovejera belga malinois de apenas un año de vida, quien se perdió tras descender de la camioneta familiar en un descuido.



Desde el momento en que notaron su falta, la búsqueda no tuvo tregua. Con la esperanza de encontrarla cerca, sus dueños lograron seguir sus huellas a través de un lote, reconstruyendo el camino que la pequeña perra hizo en la oscuridad. Sin embargo, el rastro de sus patas se detuvo de manera abrupta al llegar a la Ruta Provincial 11.

"Nala" es buscada en distintos puntos de la provincia. Foto: gentileza.



Esa interrupción en el camino es la que alimenta la hipótesis más dolorosa pero también la más esperanzadora: que alguien, al verla sola con su collar verde claro, haya decidido levantarla en un vehículo.



"Nala es parte de nuestra familia y estamos buscándola sin cesar", expresaron desde el entorno íntimo en un sentido diálogo con El Diario de la República.

"Nala", una parte clave de la familia. Foto: gentileza.



La angustia se multiplica al pensar en los dos hijos de la familia, quienes esperan en casa el regreso de su compañera de juegos y aventuras. Para ellos, no se trata solo de una mascota, sino de un vínculo de amor incondicional que hoy está roto por la incertidumbre.



La movilización por encontrarla ha trascendido lo físico, convirtiéndose en un pedido que clama al corazón de quienes transitaban por la zona esa noche. La familia Giraudi asegura que no se detendrá y que removerán "cielo y tierra" hasta que Nala cruce nuevamente la puerta de su hogar.

"Nala", descansando en su casa. Su familia la busca desesperadamente. Foto: gentileza.



Mientras tanto, apelan a la sensibilidad de cualquier vecino o viajero que pueda haber visto a la perra, implorando que cualquier dato, por pequeño que sea, ayude a terminar con esta espera que duele en el alma.

